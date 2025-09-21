ڕاگەیێندراوی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی: ڕێگای هاوکاری لەگەڵ ئاژانس دادەخرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی بە سەرۆکایەتی مەسعوود پزشکیان، کۆبووەوە و سەبارەت بە دۆخی ناوچەکە و سەربزێوییەکانی ئیسرائیل گفتوگۆی کرد.



لە ئەو کۆبوونەوە هەروەها هەوڵی هەندێک وڵات لە ئاستی نێودەوڵەتی کە لە بواری ئۆپراسیۆنی سەربازی و گەمارۆکان هاتووەتە ئاراوە شی کرایەوە. لەوانە هەوڵی هەوڵەکان هەمبەر پرسی ئەتۆمی ئێران و ڕاگەیێندرا کە سەرەڕای هاوکارییەکانی وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ ئاژانس و هەروەها پێشکەش کردنی گەڵاڵەگەلێک بۆ چارەسەری پرسەکە، بە کردەوەی وڵاتانی ئەورووپییەوە لە کردەوەدا ڕێگای هاوکاری لەگەڵ ئاژانس هەڵدەپەسیردرێت.



هەروەها ڕاسپێردرایە وەزارەتی دەرەوە کە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی وڵات درێژە بداتە گفتوگۆکانی .







