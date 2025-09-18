ڕێپێوانی کوردەکانی تورکیا بۆ ئازادی ئۆجەلان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە مێزۆپۆتامیا، هەزاران کوردی تورکیا لە شارەکانی وان، مەرسین و ئامەد، لە ئەنجامی بڕیاری دادگەی مافی مرۆڤی ئورووپا سەبارەت بە پێشێل‌کاری لە "مافی هیوا"ی عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانی‌کراوی پەکەکە، بە هەڵدانی دروشمی "بۆ مافی هیوای ئۆجەلان، بەرەو ئازادی هەنگاو دەنێین" ڕێپێوانیان کرد.

بەشداربووانی ڕێپێوانە جەختیان لەوە کرد کە ئازادی ئۆجەلان گرێی‌خواردووە بە داهاتووی ئاشتیی تورکیا و ناوچەکە، و هاوکاتی هەڵدانی دروشمی ئازادی ئۆجەلان و زیندانیانی سیاسی، خوازیاری پەرەدانی کۆمەڵایەتی بە ڕەوتی ئاشتی و ڕاهێنان بە زمانی دایکی بوون.