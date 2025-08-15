قاڵیباف: فریاکەون پێش ئەوەی سەرەی خاکەکانتان بێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پەیامێکدا بە زمانی عەرەبی و لە کاردانەوە بە لێدوانی نەتانیاهۆ سەبارەت بە هەستکردن بە ئەرک بۆ پێکهێنانی پلانێک بە ناوی "ئیسرائیلی گەورە" بۆ ڕێبەرانی وڵاتانی موسڵمان نووسی؛

"سەرۆک وەزیرانی تاوانکاری ڕژێمی زایۆنیستی، ئەم هیتلەرەی سەدەی بیست و یەک، پلانی زایۆنیستەکانی بۆ داهاتووی ناوچەکە لە هەموو کاتێک زیاتر ئاشکرا کردووە. کاتی کۆنتڕۆڵکردنی سەگی هاری زایۆنیستی خەریکە تەواو دەبێت".

ئەی برایانی موسڵمان، بەرپرسانی وڵاتانی ئیسلامی! غەززە دوا بەربەستە. یەکبگرن و پەلە بکەن بۆ یارمەتیدانی فەلەستین پێش ئەوەی سەرەی خاکەکانی دیکە بێت.