چالاک کردنەوەی میکانزیمی پەلەپیتکە، بە واتای کۆتایی هەر جۆرە دانوستانێکە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مالیک شەرێعەتی لە کاردانەوە بە هەڕەشەی هەندێک وڵاتی ئەورووپی لەسەر چالاک کردنەوەی میکانیزمی پەلەپیتکە و گەڕاندنەوەی بڕیارنامەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان، جەختی کرد: دەستی پێمە لە بەرانبەر لایەنی بەرانبەر پڕە.



ناوبراو هۆشداریی دا: دوای حەماسەی گەورەی خەڵک و شکستی هێرشەکانی بۆ سەر ئێران کە بە ڕێنوێنی خەدا، بیری ڕێبەر و یەکگرتوویی نەتەوەیی بەڕێوە چوو و هەروەها گیانفیداییەکانی هێزە چەکدارەکان، دەستی گەلی ئێران پڕە.



ناوبراو بە ئاماژە بە ئەوەی کە مەجلیسیش بژاردەی جیاوازی لەبەردەستە لەوانە گرینگترینیان پرسی چوونە دەرەوە لە ڕێککەوتنی ئەتۆمییە، وتی: چوونە دەرەوەی لە ڕێكکەوتنی ئەتۆمی بە واتای وەلانانی هەر جۆرە ڕەوتێک لە بواری مافییە.



هەروەها درێژەی دا: لە ڕاستیدا ئەگەر وڵاتانی ڕۆژاوایی هەوڵیک بۆ چالاک کردنەوەی میکانزیمی پەلەپیتکە بدەن، پێش لە ئەوەی کە دەستی پێبکەن، بەدڵنیاییەوە وەڵامێکی قورس و یەکلایی لەلایەن ئێمەوە وەردەگرن. بژاردەیەکی بەردەستمان چوونە دەرەوە لە ئێن پی تی دەبێت.





شەرێعەتی وتی: ڕۆژاواییەکان خۆیان دەزانن کە چی دیکە پەلەپیتکەیەک بوونی نییە، چونکوو دوای هێرشی سەربازی بۆ سەر ئێران و هەڵنەوەشاندنەوەی گەمارۆکان، هەڕەشە بۆ چالاک کردنەوەی ئەو میکانیزمە پووچ و بەتاڵە.











