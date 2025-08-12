بڵابوونەوەی نوێترین کتێبی فەرهاد شاکەلی لەبارەی مەلای جەزیری

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کتێبی "We Drank the Wine from His Hand"(بادەمان بە دەستی ئەو نۆشی) نوێترین پڕۆژەی لێکۆڵینەوەی دوکتۆر فەرهاد شاکەلی، نووسەر و شاعیری ناسراوەی کوردە کە لە پێشەکی و شەش بەش و ئەنجامێک پێکهاتووە.
شاکەلی لەم کتێبەدا دەڕوانێتە سەردەم، ژیان و شیعری شاعیر و سۆفیی كورد مەلای جزیری وەکوو دەستپێکی شیعری کلاسیکی کوردی و بۆ ئەو مەبەستە وێڕای لێکدانەوەی دەستنووس و نوسخە چاپکراوەکانی دیوانی مەلای جەزیری و خوێندنەوەی ڕوانگەی سۆفیگەرانە و جوانیناسانەی، ئاوڕێک دەداتەوە لە پاشخانی فەرهەنگی، ئایینی و سیاسیی سەردەمی شاعیر وەک قۆناغێکی گرنگی مێژووی کوردستان.
