بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: یەکێک لەو بابەتانەی کە ناتوانرێت پشتگوێ بخرێت، ئەو پێشهاتانەیە کە لە غەززە ڕوودەدەن. ڕژێمی زایۆنی لە وەرزی زستاندا درێژە بە هەڵمەتی جینۆساید دژ بە فەلەستینییەکان دەدات.

وتیشی: دۆخی کارەساتبار لە غەززە ئازاری ویژدانی هەموو مرۆڤێکی ئازاد دەدات. لە سەرانسەری غەززە، گەلی فەلەستین بەردەوامە لە ململانێ لەگەڵ هەموو جۆرە تاوانێک. لە کەرتی ڕۆژئاواش شاهیدی بەردەوامی هێرش و تەقینەوەی ماڵی فەلەستینییەکان و دەستبەسەرکردنی بەرفراوان دەبین.

وڵاتانی ئیسلامی ئەرکیان لەسەر شانە کە هەنگاوی کردەیی بۆ پشتیوانی لە فەلەستین بگرنەبەر

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە سەبارەت بە لێدوانەکانی ئەمینداری گشتی ئەنجوومەنی هاوکاری کەنداوی فارس سەبارەت بە بەرپرسیار کردنی ئێران لە هێرش بۆ سەر وڵاتانی هاوسنووری کەنداوی فارس و وەرگرتنی قەرەبوو لە ئێران وتی: ئەم بانگەشەیە بە جددی وەرنەگرن، چونکە خۆیان دەزانن کە چەندە بێ بنەما و بێ بایەخە. ئەم وڵاتانە و ئەمینداری گشتی ئەنجوومەنی هاوکاری کەنداوی فارس دەبێ وریا بن کە پەترۆی برینە کۆنەکان نەکەنەوە.

جەختیشی کرد: پشتیوانی هەمەلایەنەی وڵاتانی ناوچەکە بۆ ڕژێمی سەدام لە یادەوەری ئێرانییەکان هەیە و ئەوەش کەیسێکی کراوەیە”.

ناوبراو زیادی کرد: ئێستا گومانی تێدا نییە کە چەند سەد ملیار دۆلار لە لایەن هەندێک وڵاتی ناوچەکەوە بۆ ڕژێمی سەدام دابین کراوە. چەک و یارمەتی سەربازی، ڕەوانەکردنی سەرباز، و هەموو ئەم حاڵەتانە بەڵگەدارن و داواکاری مێژوویی ئێرانییەکانن. لە دۆخێکدا کە ئەو وڵاتانە چالاکانە بەشدارییان لە دەستدرێژی سەربازی بۆ سەر وڵاتێکی دراوسێ کرد و ئاسمان و ئاو و خاکی خۆیان لە سەر وڵاتێکی دراوسێ دانا بە دنەدانی دەستدرێژکاران لە دژی خاکی ئێران، چۆن باس لە وەرگرتنی قەرەبوو لە ئێران بکەن؟ ئەو زیان و زیانانەی بە ئێرانیان گەیاندووە، بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ، لە کردەی هەندێک وڵاتی ناوچەکە سەرچاوەی گرتووە. ئەو وڵاتانەی کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ڕۆڵیان هەبووە لە دەستدرێژی دژی ئێران، وەک هاوبەشی دەستدرێژکاران هەژمار دەکرێن و هاوبەشن لەو تاوانانەی لە ئێران ئەنجام دەدرێن.