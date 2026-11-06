تەقینەوەی دوو تانکەری دیکە لە گەرووی هورموز

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە پێوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپا، دوو تانکەری سەرپێچیکار کە یەکێکیان لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز و ئەوی دیکەیان لە گەرووی هورمز بوون و هەوڵیان دەدا بە ڕێگایەکی بێ مۆڵەتدا تێپەڕن، بەر مینێک کەوتوون و لە ئاوەکانی گەرووی هورمز ڕاگیراون.

ئەو دوو تانکەرە هەموو سیستمی کەشتیوانی و ناسینەوەیان کوژاندەوە و بە پاڵپشتی سوپای شەڕانگێز و تیرۆریستی ئەمریکا هەوڵیان دەدا لە ڕێگەی ڕێگەپێنەدراوی گەرووی هورمزەوە بچنە دەرەوە، بەڵام دوای ئەوەی بەر مینێک کەوت، ئاگریان گرت و وەستان.

گەرووی هورمز بە فەزڵی خودا و هەوڵەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران داخراوە و تا ئەو حەوت مەرجە جێبەجێ نەکرێت هیچ گۆڕانکارییەک ڕوونادات و هەوڵی هێزەکانی سێنتکۆمی شەڕانگێز بۆ ناچارکردنی تانکەرەکان بۆ تێپەڕاندنی ئەو ناوچەیە بێ مۆڵەت و پیسبووەی مین جگە لە شکستی یەک لە دوای یەک و شەرمەزارکەر هیچی تری لێناکەوێتەوە.