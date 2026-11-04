  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ١٣ ٢١:٥١

موحسێن ڕەزایی: ئێران شکستێکی قورسی بە سەر ترامپدا سەپاند

موحسێن ڕەزایی: ئێران شکستێکی قورسی بە سەر ترامپدا سەپاند

سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی لە پۆستێکدا لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: هەرکەسێک خەریکی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێران بێت، باجەکەی دەدات؛ لە بەرەکانی شەڕەوە تا دەرگای ماڵەکانی خۆیان.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار سەرلەشکەر موحسین ڕەزایی، سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسی: نەتەوەی مەزنی ئێران شکستێکی ستراتیژی گەورەی بەسەر ترامپدا سەپاند لە بەرەکانی شەڕ و گەرووی هورمز، هەروەها شکستێکی سیاسی قورس لە واشنتۆن.

ناوبراو زیادی کرد: لەم نێوەندەدا ئەمریکییەکان ناچار بوون باجی شەڕەکەی بدەن.

سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ئاماژەی بەوەدا: "هەرکەسێک خەریکی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێران بێت، باجەکەی دەدات؛ لە بەرەکانی شەڕەوە تا دەرگای ماڵەکانی خۆیان."

News ID 60747

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