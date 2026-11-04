موحسێن ڕەزایی: ئێران شکستێکی قورسی بە سەر ترامپدا سەپاند

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار سەرلەشکەر موحسین ڕەزایی، سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، لە پۆستێکدا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسی: نەتەوەی مەزنی ئێران شکستێکی ستراتیژی گەورەی بەسەر ترامپدا سەپاند لە بەرەکانی شەڕ و گەرووی هورمز، هەروەها شکستێکی سیاسی قورس لە واشنتۆن.

ناوبراو زیادی کرد: لەم نێوەندەدا ئەمریکییەکان ناچار بوون باجی شەڕەکەی بدەن.

سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ئاماژەی بەوەدا: "هەرکەسێک خەریکی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێران بێت، باجەکەی دەدات؛ لە بەرەکانی شەڕەوە تا دەرگای ماڵەکانی خۆیان."