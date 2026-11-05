ئێران تۆمەتی بێ بنەما سەبارەت بە دەستێوەردانی لە یەمەن ڕەتدەکاتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەاڵی مێهر، بەقایی وتی: یەکێتی ئەورووپا خۆی لە پێشێلکارییە گەورەکانی مافی مرۆڤ لە یەمەن بە هۆی بەشداریکردنی لە گەمارۆکان و گەمارۆ ئابوورییەکانی گەلی یەمەن، هاوبەشە.

بەرپرسانی ئەوروپی ناتوانن بە سەرنجی پرۆژێکتیڤ خۆیان لە بەرپرسیارێتی بێبەری بکەن.

گەلی یەمەن سەلماندوویەتی کە توانا و ئەزمون و ئازایەتی و ئیرادەی پێویستیان هەیە بۆ بەرگریکردن لە سەروەری نەتەوەیی و کەرامەتی ئینسانی خۆیان و پێویستیان بە دەستێوەردانی هیچ لایەنێک نییە لەم بوارەدا.

جێگیرکردنی ئاشتی لە نیمچە دورگەی عەرەبی پێویستی بە ڕاگرتنی هێرشە سەربازییەکان و ڕێزگرتن لە مافی چارەی خۆنووسینی گەلی یەمەن و کۆتایی هێنان بە گەمارۆی دەریایی و ئاسمانی ئەو وڵاتە و وتووێژ لەسەر بنەمای نەخشەڕێگایەک کە لە نێوان یەمەنییەکان و سعودیە لەسەری ڕێککەوتوون، دەخوازێت.