  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ١٤ ١٧:٠٢

ئێران تۆمەتی بێ بنەما سەبارەت بە دەستێوەردانی لە یەمەن ڕەتدەکاتەوە

ئێران تۆمەتی بێ بنەما سەبارەت بە دەستێوەردانی لە یەمەن ڕەتدەکاتەوە

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران پاگەندەی بێ بنەمای کایا کاڵاس سەبارەت بە دەستێوەردانی ئێران لە ململانێی سعودیە و یەمەنی ڕەتکردەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەاڵی مێهر، بەقایی وتی: یەکێتی ئەورووپا خۆی لە پێشێلکارییە گەورەکانی مافی مرۆڤ لە یەمەن بە هۆی بەشداریکردنی لە گەمارۆکان و گەمارۆ ئابوورییەکانی گەلی یەمەن، هاوبەشە.

بەرپرسانی ئەوروپی ناتوانن بە سەرنجی پرۆژێکتیڤ خۆیان لە بەرپرسیارێتی بێبەری بکەن.

گەلی یەمەن سەلماندوویەتی کە توانا و ئەزمون و ئازایەتی و ئیرادەی پێویستیان هەیە بۆ بەرگریکردن لە سەروەری نەتەوەیی و کەرامەتی ئینسانی خۆیان و پێویستیان بە دەستێوەردانی هیچ لایەنێک نییە لەم بوارەدا.

جێگیرکردنی ئاشتی لە نیمچە دورگەی عەرەبی پێویستی بە ڕاگرتنی هێرشە سەربازییەکان و ڕێزگرتن لە مافی چارەی خۆنووسینی گەلی یەمەن و کۆتایی هێنان بە گەمارۆی دەریایی و ئاسمانی ئەو وڵاتە و وتووێژ لەسەر بنەمای نەخشەڕێگایەک کە لە نێوان یەمەنییەکان و سعودیە لەسەری ڕێککەوتوون، دەخوازێت.

News ID 60751

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