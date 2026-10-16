135 هێرشی کاولکەری ئێران بۆ سەر 84 شوێنی ژێرخانی وڵاتانی دەوری کەنداوی فارس

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆیتەرز لە ڕاپۆرتێکی ڤیدیۆییدا بڵاویکردەوە، ئێران و هاوپەیمانەکانی، لانیکەم 135 هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەکییان بۆ سەر 84 شوێنی ژێرخانی وڵاتانی دەڤەری کەنداوی فارس ئەنجامداوە، کە لە 28ی شوباتەوە شەڕەکە دەستیپێکردووە.

لێدانە وردەکان ئامێرە گرنگەکانی لەناوبردووە و زیانێکی ئابووری بەرفراوانی لێکەوتووەتەوە.

بەندەری فوجەیرە لە ئیمارات لانیکەم 19 جار بەرکەوتووە و دوو "سندووقی سارد" لە دامەزراوەی LNGی ڕاس لەفان لە قەتەر کە چەند مانگێکی خایاند بۆ دروستکردن، لەناوچوون.

هەروەها فڕۆکەخانەکانی چوار وڵات و وێستگەیەکی پەمپکردن بۆ بۆری ڕۆژهەڵات-ڕۆژئاوای سعودیە، وێستگەیەکی ئاوشیرینکەر لە کوێت، وێستگەیەکی ئەلەمنیۆمی ئەبووزەبی و وێستگەکانی کارەبا لە وێستگەی ئەتۆمی بەراکە کراونەتە ئامانج.

بەگوێرەی ئاژانسی ڕۆیتەرز، دەوڵەتانی کەنداوی فارس تاڕادەیەکی زۆر زیانەکانیان شاردۆتەوە و هۆکارەکەی بۆ کەوتنەخوارەوەی پاشماوەی مووشەکی ڕێگریکەر دەزانن.

شارەزایان دەڵێن، بەدووری نازانرێت دەیان شوێنی گرینگ بە هەڵە بەهۆی پاشماوەکانەوە بەرکەوتبن. ڕۆیتەرز دەشڵێت، ئەم لێدانە وردانە لەگەڵ گەمارۆدانی گەرووی هورمز، هەڕەشەیەکی بەردەوامی بۆ سەر دراوسێکانی کەنداوی فارس دروستکردووە، ئەمەش نرخی نەوتی بەرزکردووەتەوە و کاریگەریی فشارە سەربازییەکانی ئەمریکای کەمکردووەتەوە.

بەشێک لە زیانەکان چەند مانگێک یان ساڵانێک دەخایەنێت تا چاک دەکرێنەوە.

گۆڤاری "مۆدێرن دیپلۆماسی" لە ڕاپۆرتێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، بازاڕەکانی نەوتی جیهانی تادێت نرخەکانیان لە ئەگەری ئەوەی کە ئاکامی ئابووریی شەڕی ئێران تا ساڵی ٢٠٢٨ بەردەوام دەبێت، هەروەها نیگەرانییەکان سەبارەت بە هەڵاوسان، کەمیی سووتەمەنی و تێچووی بازرگانی نێودەوڵەتی زیادی کردووە.

بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، ئایندەی نەوتی خاوی برێنت بۆ ڕادەستکردنی مانگی کانوونی دووەمی ٢٠٢٧ لە سەرەتای مانگی ئەیلولەوە زیاتر لە ١٣% بەرزبووەتەوە و گەیشتووەتە نزیکەی ٨٦ دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. هەروەها گرێبەستەکانی کانوونی دووەمی ٢٠٢٦ نزیکەی لەسەدا ١٢ بەرزبوونەتەوە، ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی بازرگانان خۆیان بۆ ناسەقامگیری درێژخایەنی دابینکردن ئامادە دەکەن.

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە پێشبینیی کردووە کە لە ساڵی ٢٠٢٧دا دابینکردنی نەوتی جیهانی بگاتە ١٠٨.٣ ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا، بەڵام بازاڕ نیگەرانە لەوەی ئەم بووژانەوەیە دوابکەوێت. ئێستا تێچووی گواستنەوەی نەوت لە کەنداوی فارسەوە نزیکەی یەک لەسەر سێی تێچووی بەرمیلێکە، لەکاتێکدا پێش جەنگ نزیکەی 3% بووە.

نرخی گازۆیل لە ئەوروپا لە مانگی ئەیلولدا 1480 دۆلاری تۆمارکرد. لە مانگی ئەیلولدا هەڵاوسانی ئەمریکا لەسەدا 3.7 بووە. ڕاپۆرتەکە بەو ئەنجامە دەگەیەنێت کە دەرئەنجامە ئابوورییەکانی شەڕەکە دەتوانێت لە خودی شەڕەکە درێژە بکێشێت.