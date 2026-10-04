قاڵیباف: گەرووی هورمۆز ناکرێتەوە مەگین بەم مەرجە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قالیباف لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئێمە لە سەروبەندی ساڵیادی حەماسەی مێژوویی ٧ی ئۆکتۆبەرداین؛ وەرچەرخانێکی بنەڕەتی کە مێژووی ناوچەکەی بۆ پێش و دوای خۆی دابەش کرد.

ناوبراو وەبیری هێنایەوە: لە ٧ی تشرینی یەکەمدا، شەڕڤانانی بەپەرۆشی فەلەستین بڕیاریان دا بە شەرەف و کەرامەتەوە بوەستن و وەهمی درۆینەی زایۆنیستەکان بۆ ئاسایش بکەنە ترسێکی هەمیشەیی بۆیان. هەر لە یەکەم ڕۆژدا ئیمامی شەهید وتی شکستی ڕژێمی زایۆنی لە ٧ی ئۆکتۆبر شکستێکی قەرەبوو نەکراوە بوو.

قالیباف زیادی کرد: ئەمڕۆ لەگەڵ تێپەڕبوونی کات، ڕەهەندەکانی ئەم شیکارییە ستراتیژییە وردە بۆ شیکارە زیرەکەکان ڕوون بووەتەوە. ئەو شکستە قەرەبوو نەکراوە بەو مانایەیە کە ڕژێمی زایۆنی کە دەیان ساڵە خۆی وەک چەوساوە نیشان دابوو، ئەمڕۆ لە چاوی بیروڕای گشتیی جیهاندا ڕیسوا بووە و وایکردووە حکومەتە خۆبەزلزانەکان درێژە بە پشتیوانییە ماددی و ئەخلاقییە زەبەلاحەکانی خۆیان بۆ ئەم ڕژێمە قورس بکەن و داهاتووی سەقامگیری ئەم ڕژیمەی بێ ئاسۆ کردووە.

سەرۆکی پەرلەمان ڕایگەیاند: "هەروەها، بنەماکانی دوکتورینی ئاسایشی نەتەوەیی ئەم ڕژێمە ڕووخاون و ناتوانرێت بە هیچ ئۆپەراسیۆنێک یان بودجەیەک ئاوەدان بکرێنەوە؛ ئەو ڕژیمە کە ساڵانێکە ئیدیعای ڕاگرتنی ڕەها و دەسەڵاتی هەواڵگریی نەبڕاوەی دەکرد، ئەمڕۆ لە تاڵاوێکی وەرینی ڕژێمدا دەخولێتەوە. ناسنامە و پێکهاتەی ئەمنی ڕژیم ڕووخاوە، و بناغەی وێرانبووی بە بۆردومان و تاوان چاک ناکرێتەوە و ئەم ڕژێمە تەنانەت بە پشتیوانی بێهاوتای ئەمریکاش نەیتوانیوە قەرەبووی ئەو شکستە بکاتەوە و بەرەو لەناوبردنی تەواو هەنگاو دەنێت.

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ڕایگەیاند: بێگومان ئەوە تەنیا زایۆنیستەکان نین کە لە نائومێدی و بێدەسەڵاتیدا گیریان خواردووە، ئەمریکییەکانیش لە بەرامبەر خۆڕاگری و خۆڕاگریی نەتەوەی ئێراندا بێ ئومێد بوون.

ناوبراو درێژەی بە قسەکانی دا: ئەمریکییەکان کە لە میدیاکان بە پێچەوانەوە دەڵێن، لەم دواییانەدا لە ڕێگەی نێوەندگرانەوە پێشنیاریان خستووەتە ڕوو، بەڵام دەبێ بزانن کە سەردەمی کات بەفیڕۆدان و دیکتاتۆری داخوازییە تاکلایەنەکان کۆتایی هاتووە و هەڵوێستی کۆماری ئیسلامی ئێران بە تەواوی شەفاف و دیاری کراوە و گەرووی هورمز ناکرێتەوە تا ئەو حەوت مەرجەی ئێمە لەسەر بنەمای یاداشتنامەی ئیسلام ئاباد جێبەجێ نەکرێت.