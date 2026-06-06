کاردانەوەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە هێرشەکەی دوێنێ شەوی ئەمریکا

به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر،:وەزارەتی دەرەوەی ئێران هێرشی سەربازی سوپای تێرۆریستی ئه مریکا له کاتژمێرەکانی بەرەبەیانی ڕۆژی شه ممه 16ی جۆزەردانی 1405، بۆ سەر ڕادار و دامەزراوەکانی چاودێری که ناراوەکان له ناوچەی سیریک و دوورگه ی قشم به توندی ئیدانەی دەکات.

سنوورەکان و ئاسایشی کەشتیوانی لە ڕێڕەوی ئاوی نێودەوڵەتیدا، وەک پێشێلکارییەکی ئاشکرای ئاگربەست و دەستدرێژییەکی سەربازی دژی سەروەری نیشتمانی و یەکپارچەیی خاکی کۆماری ئیسلامی ئێران.

ئەم کردەوەیە کە لە درێژەی هەڵسوکەوتی دوژمنکارانەی ڕێژیمی ئامریکا لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەنجام دراوە، بێبایەخ کردنی تەواوەتی دەستەی دەسەڵاتداری ئەمریکا بە بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی و جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان نیشان دەدات.

هێزە چەکدارە زلهێزەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە چوارچێوەی مافی سروشتی بەرگریی ڕەوا و بە وریایی و ئیرادە و دەسەڵاتی تەواوەوە، وەڵامێکی ڕێژەیی و کاریگەریان بەم کردەوە دەستدرێژی کارانە دایەوە و ڕێگەیان نەدا ئامانجە خراپەکانی پلاندانەرانی ئەو دەستدرێژییە بەدی بهێنرێت.

دووبارە پێشێلکردنی ئاگربەست لەلایەن ئەمریکاوە جارێکی دیکە دەسەلمێنێت ئەم وڵاتە نەک هەر ئیرادەی کەمکردنەوەی گرژییەکان و گەڕانەوە بۆ ڕێبازی سەقامگیری نییە، بەڵکوو بە کردەوە سەرکێشەرانەی خۆی مەترسی جیددی بۆ ئاسایشی ناوچەکە دروست دەکات و بەرپرسیارێتی هەموو کاریگەری و دەرئەنجامەکانی ئەو کردەوە نایاساییانە، هەروەها هەر هەڵکشانی گرژییەکی ئەگەری لە ئەستۆی حکومەتی ئەمریکا دەبێت.

بەم پێیە، وەزارەتی دەرەوە بە توندی داوا لە وڵاتانی ناوچەکە دەکات کە ڕەچاوی پرەنسیپی دراوسێیەتی باش بن و پابەند بن بە پرەنسیپی بنەڕەتی یاسای نێودەوڵەتی کە ڕێگەدان بە دەستدرێژکاران بۆ کەڵک وەرگرتن لە خاک و ئاسانکارییەکانی خۆیان بۆ پلاندانان و ئەنجامدانی کردەوەی شەڕانگێزانە لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران قەدەغە دەکات.

هەروەها وەزارەتی دەرەوە داوا لە ئەمینداری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجوومەنی ئاسایش و لایەنە نێودەوڵەتییە بەرپرسەکانی دیکە دەکات کە بەپەلە و کاریگەرانە وەڵامی بەردەوامی پێشێلکاری ئاشکرای ئاگربەست و کردەوەی نایاسایی ئەمریکا بدەنەوە، هەروەها ڕێگری بکەن لە زیادبوونی ئاساییکردنەوەی پێشێلکارییەکانی میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەو کارانەی کە هەڕەشە لە ئاشتی و ئاسایشی ناوچەیی و نێودەوڵەتی دەکەن.