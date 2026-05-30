بەقایی: کەس ناتوانێ بە ئێران بڵێ دەبێ و نابێ

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ خەبەر سیما، وێڕای ڕەت کردنەوەی هەر زمانێکی “دەبێ و نابێ” لە لایەن لایەنە ڕۆژئاواییەکانەوە بەرامبەر ئێران، جەختی کرد: کۆماری ئیسلامیی ئێران لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و مافی گەلەکەی بڕیار دەدات.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە ئیدیعای "گەمارۆی دەریایی" لەلایەن ئەمریکاوە، هەر لە سەرەتاوە ئەم کارەی بە نایاسایی ناوبرد و بە پێشێلکردنی ئاگربەست و بەربەستێک بۆ ئازادی کەشتیوانی وەسفی کرد.

بەقایی ئاماژەی بەوەدا: ئەگەر ئەمریکییەکان بەم هەڕەشانە مامەڵە بکەن، لە ڕاستیدا ئەوە تەنها وەستاندنی کردەوەیەکی هەڵە دەبێت کە هەرگیز نەدەبوو ئەنجامی بدەن.

سەبارەت بە پێشهاتەکانی گەرووی هورمز، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هەروەها وتی: لە 9ی ئازارەوە (دوای هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل)، گەرووی هورمز لە ژێر ڕێوشوێنی تایبەتی ئێراندایە و کەشتییە بازرگانییەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ ئێران ترانزێتیان کردووە.

ناوبراو جەختی لە ڕۆڵی دەوڵەتانی کەنار دەریاکان (ئێران و عومان) لە بەڕێوەبردنی داهاتووی ئەم ڕێڕەوی ئاوییەدا کردەوە و زیادی کرد: ئێران و عومان ڕێبازێکی بەرپرسیارانەیان گرتۆتە بەر بۆ پاراستنی ئاسایش و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان، هەروەها دڵنیاکردنەوەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سەبارەت بە تێپەڕبوونی سەلامەتی کەشتییەکان.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە پرسی ئەتۆمی و لێدوانەکانی ترامپ سەبارەت بە "نەهێشتنی مادەی پیتێنراو"، جەختی لەوە کردەوە: لەم قۆناغەدا سەرنجمان لەسەر کۆتاییهێنانە بە شەڕ و هیچ گفتوگۆیەکمان لەسەر وردەکارییەکانی پەیوەست بە پیتاندنی ئێران و یۆرانیۆمی پیتێنراو نییە.

لە کۆتاییدا وتی: ناتوانرێت دۆخی تایبەتی ئەم دواییە پشتگوێ بخرێت و بە دڵنیاییەوە ئێران و عومان میکانیزمێک دەگرنەبەر کە هەم ئاسایشی نیشتمانی و هەم سەلامەتی کەشتیوانی جیهانی مسۆگەر بکات.