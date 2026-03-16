  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٥ ٠٨:٥٦

سەرۆک کۆماری ئێران: گومانمان لە شەڕ دژی دەستدرێژیکاران نییە

سەرۆک کۆماری ئێران: گومانمان لە شەڕ دژی دەستدرێژیکاران نییە

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ڕیشەی نائەمنی و ئاژاوە دە ناوچەکە کردەوەکانی ڕژێمی زایۆنی و ئەمریکایە و ئێمە هیچ گومانێکمان نییە لە بەرەنگاریی دەستدرێژیکاران.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لەگەڵ ماکرۆن سەرۆکی فەڕەنسا گفتوگۆی کرد.

لەو پەیوەندییەدا پزشکیان ئاماژەی دایە هێرشی نایاسایی و دەستدرێژی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر ئێران لەوانە ناوەندە مەدەنییەکان و هەروەها بوردومانی دوو دوورگەی خارگ و ئەبوومووسا.
ئەوەشی وت کە دەوڵەت و گەلی ئێران هەرگیز بەدوای شەڕ و ئاژاوەوە نین بەڵام بێ گومان ناوەستن لە بەرپەرچدانەوەی دەستدرێژیکاران.
پزشکیان ڕەخنەشی لە هەڵوێستی تێکدەرانەی هەندێ وڵاتی ئەورووپایی کرد لە پشتیوانی کردنی ڕژێمی ئیسڕائیل و ئەمریکا لە ناوچەکە و وتی: باشترە پابەند بن بە یاسا نێودەوڵەتییەکانەوە.
لای خۆیەوە ماکرۆن جەختی کردە سەر زەروورەتی کۆتایی هاتنی شەڕ و نیگەرانی خۆی بەرامبەر گەرووی هورموز و شەڕی نێوان حزبوڵا و ئیسڕائیل دەربڕی.

