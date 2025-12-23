هاکان فیدان هێرشی کردە سەر شەڕڤانانی کورد لە سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ئانادۆلو، هاکان فیدان لە پریس کۆنفڕانسی هاوبەشی لەگەڵ ئەسعەد شیبانی، هاوتای سووریی لە دیمەشق، بە ئاماژە بەوەیکە گفتوگۆکان لەبارەی پرسە ئەمنییەکانی ناوچە و هەڕەشەکانی بەردەم سەقامگیریی سووریا بووە، سەقامگیریی سووریا بە مانای سەقامگیریی تورکیا لێکدایەوە.
فیدان هەروەها هێزەکانی کوردی سووریا بە کەم مەیلبوون بە پێشخستنی ڕێککەوتنەکان تۆمەتبار کرد و وتی: هاوئاهەنگیی هەندێک لایەنی ئەو گرووپە لەگەڵ ئیسرائیل، ئاستەنگێکی گرینگە لە بەردەم دانوستانیان لەگەڵ دیمەشق.
وەزیری دەرەوەی تورکیا هاوکات هێزەکانی کوردی سووریای بە سەرەکیترین ئاستەنگی بەردەم گفتوگۆی سیاسی و سەقامگیریی ئەو وڵاتە زانی.
Your Comment