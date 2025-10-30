ئاوارەبوونی 430 هەزار سووری لە ڕژیمی جۆلانیدا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند کە زیاتر لە لە 430 هەزار سووری لە نێوان دیسامبێری 2024 تا جووڵای 2025 (پاش گٶرانی دەسەڵاتی سووریا)، لە ئەنجامی پەرەسەندنی توندوتیژی تایفەیی و هەڵمەتی تۆڵەئەستێنانەی ڕژیمی جۆلانی لە ماڵ و شاری خۆیان ئاوارە بوونە.

ئەو ڕێکخراوە هەڵمەتی تۆڵەئەستێنانە، توندوتیژی تایفەیی، ناکۆکی خاوەماڵێتی و داگیرکارییەکانی ڕژیمی زایۆنی لە باشووری سووریا بە هۆکارە سەرەکییەکانی ئەم شەپۆلە نوێیە لە ئاوارەیی خەڵکی سووریا لە دوای قۆناغی گواستنەوەی دەسەڵاتی ئەو وڵاتە ڕاگەیاند و وتیشی: زۆرترین ڕێژەی ئاوارەکان تایبەت بە پارێزگای سوەیدا لە باشووری سووریا بووە.