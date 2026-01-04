چالاکی ڕیفورمخواز: ترامپ بەدوای ئاژاوەدا دەگەڕێت

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی سیاسی: غوڵامحسێن کەرباسچی، چالاکی سیاسی ڕیفۆڕمخواز و شرۆڤەگەری میدیایی لە لێدوانێکدا سەبارەت بە ئامانجی دۆناڵد ترامپ، سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە پەیامی دەستێوەردەرانەی سەبارەت بە ڕەوتی ناڕەزایەتییەکانی ئێران، وتی: ترامپ کەسێکی نائاساییە و قسەکانی هیچ بنەما و لوژێکێکیان نییە. بەڵام جارێ دەسەڵاتی هەیە و هەرچی ڕۆژە بەدوای شەڕ دژی وڵاتنێکی وەک ڤێنزۆئێلا تا ڕووسیا و چینە و دیارە ئامانج لەو پەیامەش تێکدانی بارودۆخی ناوخۆیی ئێرانە.

وتیشی: ئەگەرچی ناڕەزایەتی خەڵکی بۆ باری ئابووری و گرانبوونی شمەک و دراو، بەحەقە، بەڵام نابێ لە بیرمان بچێت کە زۆربەی ئەم کێشانە بە هۆی گەمارۆکانی ئەمریکایە کە بۆتە هۆی بەرزبوونەوی گوشاری ئابووری لەسەر چینی خوارەوەی کۆمەڵگا. بەڵام ڕێگەچارەی ئەو گرفتانە هاوکاریی دەوڵەت و خەڵکە و دەوڵەتی پزشکیان‌ـیش وادیارە ڕێگەچارەیەکی باشی گرتۆتە بەر و بڕیارە لەگەڵ نوێنەرانی خەڵکی ناڕازی گفتوگۆ بکات.

ئەم چالاکە سیاسییە ڕیفۆڕمخوازە لە درێژەدا سەبارەت بە هۆکاری لێدوانی دەستێوەردەرانەی ئەمریکا لە کاروباری ناوخۆیی ئێران، ڕوونی کردەەوە: ترامپ زیاتر بەدوای ئاژاوە و توندئاژۆیی لە کەشی ئاشتی‌خوازانە و ناڕەزایەتییە یاساییەکانە و دەیەوێ ڕێ لە ڕیفۆڕم و چاکسازی بگرێت. بۆ وێنە تویتی ئەمدواییەی پەمپێئۆی وەزیری درەوەی پێشووی ئەمریکا سەبارەت بە بوونی مەئموورانی مووساد، خۆی هەوێنی گومان و دڕدونگیی خەڵکی لە کاکڵەی یاسایی و دژە توندوتیژیی ناڕەزایەتییەکانە.

ناوبراو هەروەها لەبارەی هۆکارەکانی کەمڕەنگ‌بوونەوەی یەکڕیزیی کۆمەڵایەتی پاش شەڕی 12 ڕپژە و زەروورەتی تۆکمەکردنی ئەو یەکڕیزییە لە هەلومەرجی ئێستای وڵاتدا، ڕایگەیاند: پێویستە هوشدار بردێتە ئەو کەسانەی کە بەهایەک بە ویستی خەڵکی نادەن. ئەگەر ویستی خەڵکی لە بوارەکانی فەرهەنگی، ئابووری و سیاسەتی ناوخۆیی و دەرەوەیی لە یەکەمایەتیدا بێت و بەهای پێ بدەن، ئەوا یەکڕیزی کۆمەڵایەتی دەپارێزرێت.

ڕاشیگەیاند: هەندێک بەرپرسی وڵات متەنیا لە کاتی قەیراندا بیری یەکڕیزی دەکەنەوە، بەڵام لەگەڵ دامرکانی قەیرانەکان، خۆ دەبوێرن لە وەدی‌هێنانی چاوەروانی و ویستی خەڵکی. کەواتە بەرپرسان نابێ لە بیر بچێت کە هێزی وڵات لە لایەن خەڵکەوەیە و نابێ پشت لە خەڵک بکەن.

کەرباسچی هەروەها سەبارەت بە هەڵمەتێکی دیپلۆماتیک لە ئاستی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوی دەستێوەردانی ئەمریکا، جەختی کرد: دەبێ لاوازییەکانمان لە ئاستی سیاسەتی دەرەوەییدا قەرەبوو بکەینەوە و وەزارەتی دەرەوە پێویستە وەک ئەرکێک لە ڕێگەی سیاسەتی ژیرانە پەیوەندی بگرێت لەگەڵ وڵاتانی جۆراوجۆری دنیا و لەو ڕێگەوە لە کاریگەریی ئاژاوەگێڕيانەوەی ئەمریکا و میدیاکانی دژی ئێران کەم بکاتەوە.

ئەو شرۆڤەکارە میدیاییە بە داکۆکی لە لێدوانی بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لەبارەی مەرج و پێش‌مەرجەکانی دانوستان، زیادیشی کرد: بەوەشەوە وەزارەتی دەرەوە نابێ لە هیچ هەلومەرجێکدا هەست بکات دەرگای دیپلۆماسی داخراوەیە. بەڵکوو دەبێ لەگەڵ خراپترین دوژمنانیش ڕێگەی دانوستان کراوە بێت.