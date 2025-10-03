پەرەدان بە هاوکارییە ئەمنییەکانی تورکیا لەگەڵ ئێران لە سنوور

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەریاوان زەکی ئاک تورک، وتەبێژی وەزارەتی بەرگریی تورکیا لە پرێس‌کۆنفڕانسێکدا ڕایگەیاند: هێزەکانی تورکیا لە حەوتەی ڕابردوودا، 188 کەس لە سنوورەکانی ئەو وڵاتە دەستگیر کردووە کە 5 کەسیان لە ئەندامانی گڕوپە تیرۆریستییەکان بوون. ئەوە لە کاتێکدا کە لە سەرەتای ئەمساڵی زایینی 7 هەزار و 177 کەس لە کاتی پەڕینەوەی نایاسایی لە سنوورەکان دەستگیر کراون.

ئاک تورک لەبارەی شەڕ لە دژی هێزە کوردەکان لە هەرێمی کوردستان و کوردستانی سووریا، ڕاشیگەیاند: لە ئۆپەراسیۆنی "پەنجە-قوفڵ" و ناوچە ئۆپەراسیۆنەکانی تردا، هوماری چەک و چۆڵ، مۆڵکە و چەکەکانی هێزی پەکەکە لە ناو بران و تەنیا لە ناوچەی تەل‌ڕەفعەت و مەنبەجدا تۆنێلگەلێک بە درێژایی 642 کیلۆمەتر خاپوور کران.

ناوبراو لە درێژەدا سەبارەت بە دیداری ڕۆژی ڕابردووی یاشار گولەر، وەزیری بەرگری تورکیا و لەگەڵ عەزیز نەسیرزادە هاوتای ئێرانیی، وێڕای ئاماژە بە دۆستایەتی و دراوسێتیی لەمێژینەی دوو وڵات و بوونی سنوورێکی دوورودرێژەی هاوبەش پێکەوە، ڕوونی کردەوە: وەزیرانی بەرگریی ئێران و تورکیا لەو دانیشتنەدا هاوکارییە پەنگراوەکان لە بواری ئاسایشی سنووریی هاوبەش بە تایبەت لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم و کۆچبەری نایاساییان تاوتوێ کرد.