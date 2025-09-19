تورکیا: هێزەکانمان لە سووریا دەمێننەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەریاوان زەکی ئاک تورک وتەبێژی وەزارەتی بەرگری تورکیا لە پرێس‌کۆنفڕانسی حەوتانەی ئەو وەزارەتخانەیە لە ئەنقەرە، وتی: هێزی چەکداریی تورکیا بۆ دابین‌کردنی ئاسایشی وڵات و سنوورەکان، بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم و پێشگری لە سەرهەڵدانی کۆریدۆری تیرۆریستی لە سووریا و لە چوارچێوەی مافی نێودەوڵەتی و مافی ڕەوای بەرگری لە خاکی سووریان.

وتیشی: کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە سووریا تەنیا لە ئەگەری دەستەبەربوونی ئاسایشی یەکجاریی سنوورەکان و کۆتایی هەڕەشەی تیرۆریزم لە سووریا مومکینە.

ئەو لێدوانە لە کاتێکدایە کە حەوتەی ڕابردوو، تورکیا لە درێژەی ئۆپەراسیۆنی پشکنین و پاکتاوی لە ناوچەگەلی تەل‌ڕەفعەت و مەنبەج، ئیدعای لەناوبردنی تۆنێلگەلێکی بە درێژایی 605 کیلۆمەتری لە خاکی ئەو وڵاتەدا کردووە.