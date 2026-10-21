عێراقچی: لە دۆخی شەڕداین و مەوداومان لەگەڵ ئاشتی زۆرە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: نەگەیشتووینەتە حاڵەتی ئاشتی و دوورین لێیەوە بۆیە دەبێت هەموو بڕیارەکان لەچوارچێوەی بارودۆخی شەڕی وڵاتدا بدرێن.

وتیشی: لە ڕوانگەی منەوە، وڵات هەم لەگەڵ هەڕەشەی جەنگ و هەم هەڕەشەی سەربازی، هەروەها سزای ئابووریی بەرفراوان بەرەوڕوو بووەتەوە.

جەختیشی کرد: واقیعەکە ئەوەیە کە دۆخی وڵات بەڕاستی دۆخی شەڕە و شەڕ بەردەوامە. ئێمە نەگەیشتووینەتە حاڵەتی ئاشتی و دوورین لێی؛ بۆیە دەبێت هەموو بڕیارەکان لە چوارچێوەی بارودۆخی شەڕی وڵاتدا بدرێن.