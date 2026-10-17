  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٢٥ ١١:٥٩

وەزیری بەرگریی ئێران: بۆمبەکانی ئەمریکا لە هەڵبژاردنی داهاتوویاندا دەتەقێتەوە!

وەزیری بەرگریی ئێران: بۆمبەکانی ئەمریکا لە هەڵبژاردنی داهاتوویاندا دەتەقێتەوە!

وەزیری بەرگری ئێران بە وەکالەت بۆ ئەمریکییەکان نووسیویەتی: ناونیشان و ڕەهەندی بۆمبەکان گرنگ نین! بۆمبەکانتان لە شوێنێکی تر دەتەقنەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزیری بەرگری ئێران بە وەکالەت بۆ ئەمریکییەکان نووسیویەتی: ناونیشان و ڕەهەندی بۆمبەکان گرنگ نین! بۆمبەکانتان لە شوێنێکی تر دەتەقنەوە؛ لە ناوبانگی جیهانیتاندا و ئابووری ئەمریکا و تەنانەت هاوکێشە هەڵبژاردنەکانیشت!

سەردار سەید مەجید ئیبن ڕەزا، وەزیری بەرگری و پشتیوانی هێزە چەکدارەکان بە وەکالەت لە لاپەڕەی مەجازی خۆیدا نووسیویەتی: ناونیشان و ڕەهەندی بۆمبەکان گرنگ نین! بۆمبەکانتان لە شوێنێکی تر دەتەقنەوە؛ لە ناوبانگی جیهانی خۆت و ئابووری ئەمریکا و تەنانەت هاوکێشە هەڵبژاردنەکانیشتاندا! ئەوە هێزی مووشەکی ئێمەیە کە هاوکێشەکانی گۆڕیوە و تۆی گەیاندۆتە شوێنێک کە پێویستە بڵێیت: سڵاو قوربان!

News ID 60620

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