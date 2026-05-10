  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ٢٠ ١٤:٢٩

دیداری فەرماندەیەکی باڵای ئێران لەگەڵ ئایەتوڵا موجتەبا خامنەیی؛ فەرمانی نوێ دەرکرا

فەرماندەی مەڵبەندی ناوەندی خاتەم ئەلئەنبیە لەگەڵ ئایەتوڵا موجتەبا خامنەیی ڕێبەری  وڵات و فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکانی ئێران  کۆ بووەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە دیدارێکدا لەگەڵ ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی ، سەردار عەبدوڵڵاهی ڕاپۆرتێکی سەبارەت بە ئامادەکارییەکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران پێشکەش کرد کە بریتین لە هێزەکانی ئەرتەش، سپای پاسداران، هێزەکانی جێبەجێکردنی یاسا، ئاسایش و پاسەوانی سنوور، وەزارەتی بەرگری و بەسیج.
فەرماندەی مەڵبەندی ناوەندیی خاتەمولئەنبیا لەم ڕاپۆرتەدا ڕایگەیاند: جەنگاوەرانی ئیسلام لە ڕووی ئامادەیی شەڕ و ئامادەیی بەرگری و هێرشبەرانە، پلانی ستراتیژی و کەرەستە و چەکی پێویست بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کردەوەی دوژمنکارانەی دوژمنانی ئەمریکی- زایۆنیست، ئامادەکارییەکی بەرزیان هەیە و لە ئەگەری هەر هەڵەیەکی ستراتیژی و دەستدرێژییەک لە لایەن دوژمنەوە بە خێرایی و بە چڕی و بەهێز مامەڵەیان لەگەڵ دەکەن.

بە ناوی جەنگاوەرانی ئیسلام و هێزە چەکدارەکانەوە، سەردار عەبدوڵڵاهی دڵنیایی دا بە ڕێبەری کە "بە جێبەجێکردنی تەواوەتی فەرمانەکانی جەنابیان تا کۆتایی تەمەنمان و تا دوا هەناسەمان، بەرگری لە شۆڕشی ئیسلامی، نیشتمانی خۆشەویستمان ئێران، سەروەری و بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان و نەتەوەی بە پەرۆش و ئازای ئێران دەکەین.

لەم دیدارەدا، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی وێڕای پێزانینی جەنگاوەرانی ئازا و بوێر و هێزە چەکدارە بەهێزەکانی وڵات، ڕێوشوێنی نوێ و ڕێگایەکی بۆ درێژەدان بە ڕێکارەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی بەهێزی دوژمنان ڕاگەیاند.

