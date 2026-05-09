هۆشداریی ئێران بە هەندێ وڵاتی ناوچەکە؛ بۆ هەمیشە گەرووی هورمۆز بە ڕووی خۆتاندا دامەخەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیبراهیم عەزیزی، سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمان، لە بارەی ئێکسەوە نووسیویەتی: حکوومەتەکانی وەک وڵاتی بچووکی بەحرەین کە پشتیوانی لە بڕیارنامەی ئەمریکا دەکەن سەبارەت بە دەرئەنجامە جیددییەکانی ئەم چالاکییە ئاگادار دەکەینەوە. دەرگاکانی گەرووی هورمز بۆ هەتا هەتایە بەڕووی خۆتاندا دامەخەن!