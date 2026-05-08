سپای پاسدران : ئەمریکا ئاگربەستی پێشێل کردووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) ڕایگەیاند: ئەرتەشی شەڕانگێز، تیرۆریستی و جەنایەتکاری ئەمریکا بە پێشێلکردنی ئاگربەست، کەشتییەکی نەوتهەڵگری ئێرانی کردە ئامانج کە لە ئاوە کەنارییەکانی ئێرانەوە لە ناوچەی جاسک بەرەو گەرووی هورمز دەڕۆیشت.

هەروەها کەشتییەکی دیکەش کە دەچێتە ناو گەرووی هورموز بەرامبەر بەندەری ئیمارات فوجەیرە، و لە هەمان کاتدا بە هاوکاری لەگەڵ هەندێک وڵاتی ناوچەکە لە کەناراوەکانی خەمیر و سیریک و دوورگەی قشم هێرشی ئاسمانییان کردە سەر ناوچە نیشتەجێییەکان.

ناوبراو زیادی کرد: هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیش دەستبەجێ و لە تۆڵەسەندنەوە هێرشیان کردە سەر کەشتییە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز و باشووری بەندەری چابەهار و زیانێکی بەرچاویان پێگەیشت.

زیادیشی کرد: هێزی تاوانبار و دەستدرێژیکاری ئەمریکا و وڵاتانی پشتیوانیان دەبێ بزانن کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە هەمان شێوەی ڕابردوو بە هێزەوە بێ بچووکترین دوودڵی وەڵامێکی چەقێنەرانە بۆ هەر دەستدرێژی و دەستدرێژییەک دەداتەوە.