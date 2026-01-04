  1. تورکیا
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ١٤ ١٣:٠٩

باخچەلی زانیارییەک ئاشکرا دەکات: پێش مادۆرۆ کێ ئەو چارەنووسە چاوڕێ دەکرد؟

دەوڵەت باخچەلی دەڵێت ئەوەی ئەمەریکا بە ڤەنزوێلا و مادۆرۆی دەکات ناڕەوایە و ئاشنایە بۆ تورکیا، چونکە 10 ساڵ پێش ئێستا ویستیان هەمان شت بەسەر ئەرۆغان بهێنن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی نەتەوەپەرستی تورکیا- مەهەپە لەبارەی ڕووداوەکانی ڤەنزوێلا ڕایگەیاند: ئەوەی بەسەر ڤەنزوێلا و مادۆرۆدا هات بۆ تورکیا نامۆ نییە هاوشێوەی هەمان هەوڵی کودەتاکەی ١٥ی تەمموزی وڵاتەکەیە.

دەوڵەت باخچەلی ئاماژەی بەوەداوە، ئەو دەستێوەردانە سەربازییەی ئەمریکا لە ڤەنزوێلا ئەنجامیدەدات، بۆ دوورخستنەوەی نیکۆلاس مادۆرۆی سەرۆک، نایاسایی و ناڕەوایە و تورکیا لەمێژە ئاشنایە بەو هەوڵانە چونکە هەمان شت بەرامبەر تورکیا کراوە.

باخچەلی ئاماژەی بەوەشكردووە: ئەو شێوازە بێزراوەی لە هەوڵەكەی بزوتنەوەی گولەن لە 15 ی تەمموزی 2016 لە دژی رەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆک کۆمار لە مارماریس ئەنجامدرا بە کەسایەتی ناوخۆیی بۆ بەدیهێنانی ئامانجی سەروتر، هەمان ئەو رێگانەن کە ئەمڕۆ بۆ بە ئامانجگرتنی مادورۆ بەکاردەهێنرێن.

