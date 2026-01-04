باخچەلی زانیارییەک ئاشکرا دەکات: پێش مادۆرۆ کێ ئەو چارەنووسە چاوڕێ دەکرد؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی نەتەوەپەرستی تورکیا- مەهەپە لەبارەی ڕووداوەکانی ڤەنزوێلا ڕایگەیاند: ئەوەی بەسەر ڤەنزوێلا و مادۆرۆدا هات بۆ تورکیا نامۆ نییە هاوشێوەی هەمان هەوڵی کودەتاکەی ١٥ی تەمموزی وڵاتەکەیە.
دەوڵەت باخچەلی ئاماژەی بەوەداوە، ئەو دەستێوەردانە سەربازییەی ئەمریکا لە ڤەنزوێلا ئەنجامیدەدات، بۆ دوورخستنەوەی نیکۆلاس مادۆرۆی سەرۆک، نایاسایی و ناڕەوایە و تورکیا لەمێژە ئاشنایە بەو هەوڵانە چونکە هەمان شت بەرامبەر تورکیا کراوە.
باخچەلی ئاماژەی بەوەشكردووە: ئەو شێوازە بێزراوەی لە هەوڵەكەی بزوتنەوەی گولەن لە 15 ی تەمموزی 2016 لە دژی رەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆک کۆمار لە مارماریس ئەنجامدرا بە کەسایەتی ناوخۆیی بۆ بەدیهێنانی ئامانجی سەروتر، هەمان ئەو رێگانەن کە ئەمڕۆ بۆ بە ئامانجگرتنی مادورۆ بەکاردەهێنرێن.
