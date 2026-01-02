  1. ئێران
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ١٢ ١٤:١٣

لاریجانی: ترامپ ئاگاداری سەربازەکانت بە

سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران، لە کاردانەوە بە دەستێوەردانەکانی ترامپ لە کاروباری ناوخۆی ئێران، وتی: پێویستە گەلی ئەمریکا بزانێت کە ترەمپ دەستی بەو سەربزێوییە کردووە، ئاگاداری سەربازەکانتان بن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی لە پەیامێکدا لە کاردانەوە بە دەستێوەردانەکانی ترامپ لە کاروباری ناوخۆی ئێران نووسیویەتی: "بە هەڵوێستی بەرپرسانی ئیسرائیل و ترامپ پاشخانی ڕووداوەکە ڕوون بووەتەوە. ئێمە هەڵوێستەکانی ئەو بازرگانە ناڕازیانە بە جیا لە تێکدەرەکان دەزانین و پێویستە ترەمپ بزانێت کە دەستێوەردانی ئەمریکا لەم پرسە ناوخۆییە یەکسانە بە ئاژاوەی تەواوی ناوچەکە و وێرانکردنی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا."

وتیشی: پێویستە گەلی ئەمریکا بزانێت کە ترەمپ دەستی بەو سەربزێوییە کردووە. با ئاگاداری سەربازەکانیان بن.

