لاریجانی: ترامپ ئاگاداری سەربازەکانت بە

سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران، لە کاردانەوە بە دەستێوەردانەکانی ترامپ لە کاروباری ناوخۆی ئێران، وتی: پێویستە گەلی ئەمریکا بزانێت کە ترەمپ دەستی بەو سەربزێوییە کردووە، ئاگاداری سەربازەکانتان بن.