لاریجانی: ترامپ ئاگاداری سەربازەکانت بە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی لە پەیامێکدا لە کاردانەوە بە دەستێوەردانەکانی ترامپ لە کاروباری ناوخۆی ئێران نووسیویەتی: "بە هەڵوێستی بەرپرسانی ئیسرائیل و ترامپ پاشخانی ڕووداوەکە ڕوون بووەتەوە. ئێمە هەڵوێستەکانی ئەو بازرگانە ناڕازیانە بە جیا لە تێکدەرەکان دەزانین و پێویستە ترەمپ بزانێت کە دەستێوەردانی ئەمریکا لەم پرسە ناوخۆییە یەکسانە بە ئاژاوەی تەواوی ناوچەکە و وێرانکردنی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا."
وتیشی: پێویستە گەلی ئەمریکا بزانێت کە ترەمپ دەستی بەو سەربزێوییە کردووە. با ئاگاداری سەربازەکانیان بن.
Your Comment