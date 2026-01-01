  1. تورکیا
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ١١ ١٨:٣٨

لە پەیامی پیرۆزبایی بۆ ساڵی نوێی زایینی؛

ئۆجەلان: هیوادارم ساڵی 2026، ئاشتی جیی شەڕ و وێڕانی بگرێتەوە

عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە پەیامێکدا بە بۆنەی ساڵی نوێی زایینی، بە ئاماژە بە قەیرانەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوین، جەختی لە زەروورەتی ئاشتی کۆمەڵایەتی، ڕێککەوتنی دیمەکراتیک و ڕۆڵی گرینگی ژنان لە چێکردنی داهاتووی هاوبەش لە ڕۆژهەڵاتی ناوین کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەبدوڵڵا ئۆجەلان سیاسەتوانی زیندانی‌کراوی پەکەکە لە پەیامێک بە بۆنەی هاتنی ساڵی نوێی زایینی لە ئیمرالییەوە، وێڕای پیرۆزبایی، سەرچاوەی زۆربەی قەیرانکانی ڕۆژهەڵاتی ناوینی گەڕاندەوە بۆ نەتەوەپەرەستی، شەڕ و تێهەڵچوونی مێژوویی و پێکهاتە دەسەڵاتخوازەکان و جەختی لە زەروورەتی هەنگاونان بەرەو ئاشتی کۆمەڵایەتی، دیموکراتیزاسیۆن، ئازادی ژنان و هاوژینیی ئاشتی‌خوازانەی گەلانی جۆراوجۆری ناوچەکە کرد.

ئۆجەلان لەو پەیامەدا بە ئاماژە بە گۆڕانکارییەکانی سەدەی ڕابردوو، نەتەوەپەرەستیی پەیوەست‌کراوی سیاسەتی دەستێوەردەرانەی زلهێزانی بە هۆکاری سەرەکیی هەڵگیرسانی شەڕ، وێرانی و دابڕانی کۆمەڵایەتی لە ڕۆژهەلاتی ناوین زانی و ڕاشیگەیاند: زۆربەی شەڕ و ململانیی ئیتنیکی و فیرقەیی ئێستامان سەرچاوە لە هەمان ڕەوتە مێژووییانە دەگرن و بەداخەوە سیاسەتگەلی پشتئەستوور بە تەشەنەی ناکۆکی و دابڕان هێشتاش لە بیچمی جۆراوجۆردا ئامادەن.

سەرکردەی زیندانی‌کراوی پەکەکە، لە کۆتاییدا هیوای خواست کە ساڵی نوێی زایینی، نەک ساڵی شەڕ، وێرانی و دابڕان، بەڵکوو ساڵێ ڕێککەوتنی دیموکراتیک، ئاشتتی و ئیرادەی هاوبەش بۆ چێکردنی داهاتووی هاوبەش بێت و هاوکات ئەمساڵە نوێیە بۆ تورکیا، ڕۆژهەڵاتی ناوین و جیهان، دەرفەتێک بێت بۆ کرانەوەی بواری ئاشتی، ئازادی و داهاتووی دیموکراتیک.

