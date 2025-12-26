دیمەشق: هیچ ڕێککەوتنێکمان لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک نەبووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی پێوەندیەکانی سووریا بە بڵاو کردنەوەی بەیاننامەیەک پاگەندەکان لەسەر ئەوەی کە لە نێوان حکومەتی کاتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتی، ڕێککن کراوە، وەدرۆ خرایەوە.
پێشتر مەزڵۆم کۆبانێ ڕایگەیاندبوو کە لەگەڵ دیمەشق سەبارەت بە ئاوێتەبوونی هێزە سەربازیەکان ڕێککەوتنیان کردووە و جەختی کردبوو کە فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر دەبنە فەرمانبەری فەرمی حکومەت.
عوبەیدە کوژان جێگری وەزیری پێوەندیەکانی سووریا لە بەیاننامەیەکدا کە لە فەیسبوو بڵاو کردەوە رایگەیاند کە لە ئێستادا لەگەڵ هێزەکانی هەسەدە پێوەندیەکان داخراوە، ئەو زانیاریانە کە بڵاو دەبنەوە زیاتر خواست و ئارەزوون.
