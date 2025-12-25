محەمەد ئیسلامی: کێشەی دوژمنان لەگەڵ ئێمە، بەهێز بوونمان لە بواری زانستیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد ئیسلامی سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی، لە یەکەم کۆبوونەوەی لێزانانی پزیشکی ئەتۆمی ڕایگەیاند: بە پشتی خودا ئەرکی چوون لە ڕێگای زانستمان لەسەر شانە و نابێت لە ئەو ڕێگایەدا چۆک دابدەین.

ناوبراو درێژەی دا: بنەمای کێشەی دوژمنان لەگەڵ ئێمە، بوونی ئێمە لە بواری زانستیە، ئێمە بە بێ سەرەنج بە سەپاندنەکانی ئەوان و بە هەوڵی گەنجان و بیرمەندانی خۆمان توانیومانە بگەینە ئەم قۆناغە کە ئاڵبەت هەموو پێشکەوتنەکان قەرزداری ڕێبەرین.



سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی زیادی کرد: دەوڵەتەکان هەر یەکە و بە بیرێکەوە دێن و دەڕۆن، بەڵام ئەوەی کە سەقامگیر و پاوەجێ ماوەتەوە، ورەی قایمە. ئەگەر ڕووداوەکانی ئەم دواییە و شەڕ ڕووی نەدابا، لەوانەیە زۆر کەس بڕوایان بە ئەو تۆمەتانە کە دراوەتە پاڵ ئێران، دەکرد. ڕووداوەکانی دوای شەڕ نیشانی دا کە هەموو قسەکانی ئەوان بیانوویە، بەڵکوو کێشەی سەرەکی ئەوان پێشکەوتنی ئێرانە.



ناوبراو وتی: لە ئەو شەرەدا، یەکەم شوێنێک کە ئیسرائیل هێرشی کردە سەری، کارخانەی سووتەمەنی پەڕەیی بوو کە بۆ ڕاکتۆری تاران داڕێژرابوو و لێزانی بەرهەمهێنانی ڕادیۆدەرمانەکانە. کەواتە بابەتی پرۆڤایەتی و مافی مرۆڤ، تەنیا ویترین و دروشمە.



ئیسلامی وتیشی: لە بواری ڕادیۆدەرمان، دوتریومەکان، ئاوی قورس و بەرهەمەکانی ئاو قورس، ئەمڕۆ لە جیهاندا خێرا بووەتەوە.



