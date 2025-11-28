ئەمریکا لە ڕێگەی نوێنەری ترامپەوە دەستێوەردان لە عێراق دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المعلومه"، عەبدولڕەحمان جەزایری سەرۆکی ڕەوتی نیشتمانی عەشیرەکانی عێراق جەختی کرد کە ئمریکا هەوڵ دەدا لە ڕێگەی مارک ساوایای نوێنەری ترامپ، مەرجگەلێک بۆ ئەو وڵاتە دیاری بکات.
وتیشی: نوێنەر و ناردەی ترامپ 13 مەرجی بۆ بەغدا دیاری کردووە کە تا لەو ڕێگەوە بتوانێ بەرژەوەندییەکانی خۆی لە عێراق دابین بکات.
هاوکات ئیبراهیم سەراج، شرۆڤەگەری کاروباری سیاسیی عێراقیش ڕایگەیاند کە ئەمریکا لە ڕێگەی ساوایاوە دەیەوێ لە کاروباری ناوخۆیی عێراق، بەتایبەت لە ڕەوتی پێکهاتنی دەوڵەتی نوێی ئەم وڵاتە دەستێورەردان بکات.
