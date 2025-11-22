پێکدادانی چەکداری لە سووریا؛ داعش هێرش دەکاتە سەر هەسەدە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین، پێکدادانی چەکداری لە نێوان داعش و هێزەکانی هەسەدە لە ناوچەی زیبان سەر بە دێرەزوور ڕووی دا.



بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، چەکدارانی داعش هێرشیان کردە سەر وێستگەی پشکنینی هێزەکانی هەسەدە و ئەو هێزانەش کاردانەوەیان نیشان دا.



هەروەها هێرشێکی دیکە بۆ سەر هێزە کوردیەکان بە بەکارهێنانی تیربار لەلایەن چەکدارانەی داعشەوە لە ناوچەی ئەبریهە هەڵکەوتوو لە دەڤەری ڕۆژهەڵاتی دێرەزوور ڕووی دا.

