پێکدادانی چەکداری لە سووریا؛ داعش هێرش دەکاتە سەر هەسەدە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەیادین، پێکدادانی چەکداری لە نێوان داعش و هێزەکانی هەسەدە لە ناوچەی زیبان سەر بە دێرەزوور ڕووی دا.
بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، چەکدارانی داعش هێرشیان کردە سەر وێستگەی پشکنینی هێزەکانی هەسەدە و ئەو هێزانەش کاردانەوەیان نیشان دا.
هەروەها هێرشێکی دیکە بۆ سەر هێزە کوردیەکان بە بەکارهێنانی تیربار لەلایەن چەکدارانەی داعشەوە لە ناوچەی ئەبریهە هەڵکەوتوو لە دەڤەری ڕۆژهەڵاتی دێرەزوور ڕووی دا.
ڕاپۆرتی مێدیاکان باس لە ڕوودانی پێکدادانی چەکداری لە دەڤەری دێرەزووری سووریا دەکات.
