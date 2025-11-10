وەزیری بەرگری ئێران: ئێستا بەهێزترین لە پێش شەڕ لەگەڵ ئیسڕائیل

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمیر سەرتیپ عەزیز نەسیرزادە، وەزیری بەرگری و پاڵپشتیی هێزی چەکداری ئێران، ئەوڕۆ (دووشەممە 19ی خەزەڵوەر) لە کۆبوونەوەی لەگەڵ کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەیی مەجلیسی شۆڕای ئیسلامی ئێران، وتی: لە ئێستادا بەرهەم‌هێنانی بەرگرانەی وڵات لەباری چەندایەتی و چۆنایەتییەوە بە نیسبەتی شەڕی 12 ڕۆژە بەرزتر بۆتەوە.

نەسیرزادە بە ئاماژە بە پێکهێنانی نووسینگە و وەرێخستنی "ناوەندی هاوبەشی بەرگری" لە وەزارەتی بەرگریدا، وتیشی: 36 پلانی بەرزاترکردنەوەی توانستەکان لە بواری بەرگریدا دەست‌نیشان کراوە کە لەو ڕێژەیە 15 پلانیان لەسەدا 70 تا 80 پێشکەوتنی بووە و 5 پلانیان گەیشتۆتە نزیکەی لەسەدا 70 و 16 پلانیان هێشتا لە قۆناغی هەڵسەنگاندنی ئیمکانات دایە.