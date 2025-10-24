  1. تورکیا
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢ ١٠:٠١

سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا بۆ خوێندنەوەی شێعرێکی کوردی بانگهێشتی دادگە کرا

سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا بۆ خوێندنەوەی شێعرێکی کوردی بانگهێشتی دادگە کرا

سەرۆک پەرلەمانی تورکیا پاش سکاڵای ئەندامانی ئەنجومەنی "خویندەوارانی ئەندێشەی ئاتاتورک" لە دژی بۆ خوێندنەوەی شێعرێک بە زمانی کوردی لە ڕێوڕەسمێکی زانکۆیی و بڵاوبوونەوەی ڤیدئۆکەی لە پەرلەمانی ئەو وڵاتە، بانگهێشتی دادگەی ئەنقەرە کرا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی میهر و بە گێڕانەوە لە سپی‌میدیا، ئەنجومەنی "خویندەوارانی ئەندێشەی ئاتاتورک" لە سکاڵای خۆی لە دژی نەعمان کورتولمۆش، ڕایگەیاندووە کە سەرۆک پەرلەمانی تورکیا بە خوێندنەوەی شێعری کوردی و بڵاوکردنەوەی گرتەی ڤیدئۆییەکەی لە هەژماری فەرمیی پەرلەمان لە تۆری کۆمەڵایەتی ئیکسدا، بێ‌ڕێزیی بە دەستوری تورکیا و پرێنسیپگەلی کۆماری، گەلی تورک و ناوەندە دەوڵەتییەکان کردووە و هەر بۆیە داوایان لە دادستێنی گشتیی ئەنقەرە کردووە کە بۆ کەلک‌ئاژوویی کورتۆلۆمۆس، دۆسیەیەک بکرێتەوە.

سایانی باسە، نەعمان کورتولمۆش لە 17ی ئاکتەوبری 2025 وێڕای وەفدیک لە پەرلەمانی تورکیا بۆ بەشداری لە پڕۆسەی گفتوگۆی ئاشتی سەردانی شاری ئامەدی کردبوو و لە میانەی ئەو سەفەرەی، بە بۆنەی کرانەوەی ساڵی نویی خوێندنی زانکۆی دیجلە، لەو زانکۆیە وتاری دابوو و شێعرێکی بە کوردی خویندبۆوە.

News ID 57319

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت