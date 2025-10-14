باخچەلی: دەبێ هەموومان شوێن قسەی ئۆجەلان بکەوین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەوڵەت باخچەلی سەرۆک پارتی بزووتنەوەی نەتەوەپەرەستی تورکیا(MHP) لە لێدوانێک بۆ گرووپی پەرلەمانی حزبەکەی، وەک لێکدانەوەیەک بۆ گۆڕانکارییەکانی ئێستای تورکیا، وتی: ئامانج ڕێبازێکە گرتوومانەتە بەر کە ئامانجێکی ئەخلاقییە و پێویستە سیاسەتیش لەو بوارەدا هاوبەش و هاوڕا بێت.

باخچەلی بە ئاماژە بە کۆتایی‌هاتنی کۆمیسیۆنی هاوڕیزی نیشتمانی پەرلەمانی تورکیا، وتیشی: دەبێ خۆمان ببوێرین لە نابەرپرسایەتی و تاوانبارکردنی یەکتر. دەبێ بزانین هەموو شتێک بۆ تورکیا دەکرێت و ئەوانی سەرپێچی لەو باوەڕە دەکەن، لەباری ئەخلاقی، ویژدانی و سیاسییەوە بەرەوڕووی پاشهاتی قورس دەبنەوە.

سەرۆکی مەهەپە لە کۆتاییدا بانگەوازی ئۆجەلانی بە تاقە پێوەڕی ڕەوا بۆ ئاشتی زانی و جەختی کرد: لە دەرەوەی بانگەوازی 27ی فێڤرییەی ئیمرالی، هەرچی وتراوە و پێشنیار دراوە، هیچ و ناڕەوایە و بانگەوازەکەی ئۆجەلان بۆ ئێمە بەردی بناغەی کارە و ئەوی بەپێی ئەو بناغەیە بجووڵێتەوە، مرۆڤێکی ژیرە.