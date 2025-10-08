سنوورێکی نوێ لە نێوان ئێران و عێراق کرایەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەحمەد کەرەمی بە ڕاگەیاندنی ئەو هەواڵە شرۆڤەی کرد: بە پێی نامەی فەرمی ڕێکخراوی دەروازە سنوورییەکانی عێراق، ئەو وڵاتە کردنەوەی دەروازەی سنووری نوێی چیلات لەلایەن ئێرانەوە لە بەرانبەر دەروازەی سنووری عەلی غەرەبی لەلای عێراقەوە قبوڵ کراوە.





پارێزگاری ئیلام زیادی کرد: ئەو بڕیارە بە هاوئاهەنگی لایەنە دەسەڵاتدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران گیراوە و سنووری چیلات بە شێوەی فەرمی چووتە ڕێزی سنوورە فەرمییەکانی دوو وڵاتەکەوە.











