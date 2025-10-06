کوردی سووریا هێڵی سووری بۆ ئەحمەد شەرع دیاری کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەردان چیا کورد ڕاوێژکاری بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر، دەوڵەتی کاتی سووریای بە دواخستنی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی 10 ی مارس تاوانبار کرد و ئەو ڕێککەوتنەی ناڕوون وەسف کرد. ناوبراو بە جەخت لەسەر ئەوەی کە هێزەکانی هەسەدە هێڵی سووری ئێمەن و دانوستان لەسەریان ناکەین، دەستێوەردانەکانی تورکیا لە کاروباری ناوخۆییسووریای لەمپەری سەر ڕێغای هەر جۆرە ڕێگاچارەیەکی سیاسی وەسف کرد.
ناوبراو وتی کە چەکەکانی هەسەدە دەستەبەرکاریەکە بۆ پارێزوانی لە ناوچەکانی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر.
بەدران چیا کورد ڕاوێژکاری بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر هۆشداریی دا کە هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک هێڵی سووری بەڕێوەبەرایەتی خۆسەرن و ڕێکەوتنی 10 ی مارس بەهۆی بێ بەڵێنییەکانی دیمەشەوە بەرچاوگەی ناڕوونە.
