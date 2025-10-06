کوردی سووریا هێڵی سووری بۆ ئەحمەد شەرع دیاری کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەردان چیا کورد ڕاوێژکاری بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر، دەوڵەتی کاتی سووریای بە دواخستنی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی 10 ی مارس تاوانبار کرد و ئەو ڕێککەوتنەی ناڕوون وەسف کرد. ناوبراو بە جەخت لەسەر ئەوەی کە هێزەکانی هەسەدە هێڵی سووری ئێمەن و دانوستان لەسەریان ناکەین، دەستێوەردانەکانی تورکیا لە کاروباری ناوخۆییسووریای لەمپەری سەر ڕێغای هەر جۆرە ڕێگاچارەیەکی سیاسی وەسف کرد.



ناوبراو وتی کە چەکەکانی هەسەدە دەستەبەرکاریەکە بۆ پارێزوانی لە ناوچەکانی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر.







