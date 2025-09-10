پەیامی کەتیبەکانی قسام بە زمانی کوردی و بانگهێشت بۆ نزا بۆ خەڵکی غەززە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەتیبەککانی شەهید عزەدین قسام، لقی سەربازی حەماس، لە پەیامێکدا بە زمانی کوردی دوای دۆعا و تەحیات، داوایان لە ئۆمەتی ئیسلامی کرد کە لە دەرگانەی خودای گەورە نزا بکەن بۆ کۆتایی هاتنی ئازاەرکانی خەڵکی غەززە.



لە ئەو پەیامەدا هاتووە: کەتیبەکانی شەهید عزەدین قسام داوا لە ئۆمەتی ئیسلامی دەکەن کە لە دەرگانەی خودا نزا بکەن بۆ نەمانی ئازار لەسەر خەڵکی غەززە.



هەروەها هاتووە: خودا بیکات و نزاکانمان قبووڵ ببێت و ئازارەکان کەم ببێتەوە. هەموو شایی و توان لە دەستی ئەودایە و هیچ هێزێک جگە لە ئەو بوونی نییە.















