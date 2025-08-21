  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٣٠ ٠٩:٢٦

سەرۆکی حەشدی شەعبی: سپای پاسدارانی ئێران یارمەتیمانی داوە

سەرۆکی حەشدی شەعبی: سپای پاسدارانی ئێران یارمەتیمانی داوە

سەرۆکی ڕێکخراوی حەشدی شەعبی عیراق ڕایگەیاند: سپای پاسداران لە بەرگری لە عێراق یارمەتییەکی شیاوی لە ئەو گرووپە کردووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلجەزیرەی قەتەر، فالح فەیاز وتی: سپای پاسداران لە بەرگری لە عێراق یارمەتیدەری ئێمە بووە.

سەرۆکی حەشدی شەعبی جەختی کرد: هەڵوەشانەوەی ئەو ناوەندە هەوڵێکی خۆکوژی دەبێت و هیوای دەربڕی کە پەرلەمان دەنگی ئەرێ بداتە یاسای حەشد.

ناوبراو زیادی کرد: پێوەندی ئێمە لەگەڵ هاوەپەیمانی نێودەوڵەتی لە کۆنترۆڵی دەوڵەتە و هیوادارین بەرنامەی کاتی چوونە دەرەوەی لەبەرچاو بگیردرێت.

هەروەها وتیشی کە ئێمە وەکوو ناوەندێکی ئەمنیەتی نیگەرانی دۆخی سووریاین و سیاسەتی ئێمە پەیڕەوی لە سیاسەتەکانی سەرۆک وەزیرانە.



News ID 56483

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت