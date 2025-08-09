بڕی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە ئێرانەوە بۆ هەرێمی کوردستان لە 2.1 ملیار دۆلار تێپەڕی



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرامەرز ئومیدی لە ڕاپۆرتێکدا کاردەوەی گومڕوکەکانی پارێزگا لە چوار مانگەی یەکەمی ساڵی 1404ی پێشکەش کرد و ڕایگەیاند: لە چوار مانگەی یەکەمی ئەمساڵ، سەرجەم ئاڵوگۆڕی بازرگانی گومڕوکەکانی کوردستان بۆ نزیک بە یەک ملیۆن و 666 هەزار تۆن کاڵا بە بڕی زیاتر لە دوو ملیار و 106 ملیۆن دۆلار بەرز بووەتەوە کە ئەو ڕەقەمە لە چاو ماوەی هاوشێوەی ساڵی ڕابردوو گەشەی 4 لەسەدی بینیوە.



ناوبراو زیادی کرد: لە ئەو ماوەیەدا زیاتر لە 530 تۆن کاڵا بە بڕی زیاتر لە 253 ملیۆن دۆلار لە سنوورەکانی پارێزگاوە هەناردە کراوە.

بەرپرسی گشتی گومڕوکەکان وتیشی کە سەرەکی ترین شوێنی هەناردە کردنەکان لە سنوورەکانی کوردستانەوە، عێڕاق و دوای ئەو وڵاتە ڕووسیا، تورکیا، ئەفغانستان، سووریا، قرقیزستان، قەزاقستان و ئەڵمانیایە.

زیاترین کاڵاکانی هەناردەییش بریتیە لە تەماتە، شووتی، ئایکس کریم، تراکتۆر، سێو، ئاسن و سیر.



ئومیدی ڕاشیگەیاند: لە بواری هوردە کردنیشدا، بە گشتی 40 هەزار و 406 تۆن کاڵا بە بڕی نزیک بە 208 ملیۆن دۆلار هاوردەی پارێزگا کراوە.



























