سێ وڵاتی ئەندامی پەیمانی مەککە لە تاران کۆ دەبنەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جێگری سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی هاوبەشی بەرپرسانی باڵای ئێران، عەرەبستان، تورکیا و پاکستانی لە تاران بە گرنگیدان بە ئاسایشی ناوچەکە ڕاگەیاند.

عەلی باقری، جێگری سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی بە ئاماژەدان بە سەفەری حەوتووی ڕابردووی فەرماندەی ئەرتەشی پاکستان بۆ کۆماری ئیسلامیی ئێران، وتی: لە میانی دیداری فەرماندەی ئەرتەشی پاکستان لەگەڵ سەردار ڕەزایی، پێشنیارێک بۆ بەرپرسانی پلە باڵای هەر سێ وڵاتی عەرەبستانی سعوودی، تورکیا و پاکستان، بۆ سەردانی تاران و ئەنجامدانی دیدارێکی هاوبەش لەگەڵ ئێران ورووژێندرا و سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی کۆماری ئیسلامی ئێران خرایەڕوو.