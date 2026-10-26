  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٤ ١٤:٣٣

سێ وڵاتی ئەندامی پەیمانی مەککە لە تاران کۆ دەبنەوە

سێ وڵاتی ئەندامی پەیمانی مەککە لە تاران کۆ دەبنەوە

جێگری سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی هاوبەشی بەرپرسانی باڵای ئێران، عەرەبستان، تورکیا و پاکستانی لە تاران بە گرنگیدان بە ئاسایشی ناوچەکە ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جێگری سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی هاوبەشی بەرپرسانی باڵای ئێران، عەرەبستان، تورکیا و پاکستانی لە تاران بە گرنگیدان بە ئاسایشی ناوچەکە ڕاگەیاند.

عەلی باقری، جێگری سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی بە ئاماژەدان بە سەفەری حەوتووی ڕابردووی فەرماندەی ئەرتەشی پاکستان بۆ کۆماری ئیسلامیی ئێران، وتی: لە میانی دیداری فەرماندەی ئەرتەشی پاکستان لەگەڵ سەردار ڕەزایی، پێشنیارێک بۆ بەرپرسانی پلە باڵای هەر سێ وڵاتی عەرەبستانی سعوودی، تورکیا و پاکستان، بۆ سەردانی تاران و ئەنجامدانی دیدارێکی هاوبەش لەگەڵ ئێران ورووژێندرا و سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی کۆماری ئیسلامی ئێران خرایەڕوو.

News ID 60682

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت