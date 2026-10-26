عەلی زەیدی بە داخستنی سنوور، گوشاری زیاتر دەخاتە سەر گەلی عێراق تا ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سکرتێری ژووری هاوبەشی ئێران و عێراق بە ئاماژەدان بە ئەگەری کاریگەریی گوشارە دەرەکییەکان لەسەر بڕیارەکانی حکوومەتی عێراق، وتی: پێدەچێت بەرپرسانی عێراق لەژێر فشاری وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا و حکومەتی ئەمریکادا بن بۆ کەمکردنەوەی ئاستی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئێران.

وتیشی: لەگەڵ ئەوەشدا وەرگێڕانی ئەم فشارە بۆ ڕێوشوێنی کردەیی لە بواری بازرگانیدا ڕووبەڕووی سنووردارکردن دەبێتەوە کە لە واقیعی مەیدانییەوە سەرهەڵدەدات.

ناوبراو زیادی کرد: هۆکاری ئەمە ڕوونە؛ هاوسەنگی بازرگانی ئێران لەگەڵ عێراق بە شێوەیەکی بەرچاو ئەرێنییە، هەروەها بەهای هەناردەی ئێران بۆ عێراق بە شێوەیەکی بەرچاو زیاترە لە بەهای هاوردەی ئێران لەم وڵاتە. بۆیە ئەگەر عێراق بیەوێت سنووردارکردنێک بسەپێنێت بە ئامانجی کەمکردنەوەی هاوردەکردنی کاڵای ئێرانی، ئەوا ئەم ڕێکارە زیاتر فشار دەخاتە سەر گەلی عێراق لەوەی کە زیان بە بازرگانی ئێران دەگەیەنێت، و جۆرێکە لە سزا بۆ گەلی عێراق.