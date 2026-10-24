ناوەندێکی گرینگی پژاک بوردۆمان کرا

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە وتەی پەیامنێری مێهر، دوابەدوای تێبینییەکانی ڕێکخراوەی ئیتلاعات و چاوەدێریی سپا، چالاکییەکانی تیرۆریستانی پژاک لە یەکێک لە گرنگترین ناوەندەکانی دابەشکردن و کۆکردنەوەی تیرۆریستان دەستنیشانکرا و گورزی کوشندەی لێدرا.
لەم ئۆپەراسیۆنەدا یەکێک لە گرنگترین ناوەندەکانی کۆبوونەوەی تاقمی تیرۆریستی پژاک لە لایەن سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامیەوە کەوتە بەر لێدان.
لە چاودێری هەواڵگرییەکەدا دەرکەوت کە تیرۆریستان بەنیازی ئەوە بوون کە ڕێوشوێنی ئۆپراسیۆنی ئەنجام بدەن بە بانگەوازکردن لە فەرماندەکانی یەکێک لە تیمەکان، بۆیە بە گرتنەبەری ڕێوشوێنی ئۆپەراسیۆن، خاڵەکانی بوونی تیرۆریستان لەناوچوون.
شایانی باسە ئەو ناوچەیەی ئۆپەراسیۆنی تێدا ئەنجام درا، یەکێک لە خاڵە ستراتیژییەکانی گرووپی تیرۆریستی جوداخواز بوو، کە زۆربەی کۆبوونەوە و بەرنامەی مەشقی گرنگ تێیدا بەڕێوە دەچوو، و هەمیشە شوێنی جموجۆڵ و ئامادەبوونی تیرۆریستان بووە.
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