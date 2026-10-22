موحسێن ڕەزایی: ئامادەین بۆ قۆناغی داهاتووی شەڕ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ئەلمەیادین، سەردار موحسین ڕەزایی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران هۆشداری دا کە هەر کردەوەیەک لە دژی ئێران تێچووی هەیە.

لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ میدیای درۆپ سایت، موحسین ڕەزایی زیادی کرد: پێویستە هەمووان بزانن کە کردەوە دژی ئێران تێچووی هەیە. ئەگەر دیپلۆماسی بتوانێت ئەم تێگەیشتنە دروست بکات، ئێمە دیپلۆماسیمان پێ باشترە؛ بەڵام ئەگەر شەڕەکە بەردەوام بێت، ئێران ئامرازی پێویستی هەیە بۆ بەردەوامبوون لە وەڵامدانەوە.

جەختیشی کردەوە: لە قۆناغەکانی پێشوودا هەموو تواناکانمان بەکارنەهێنا. ئێمە توانای زیاترمان خستووەتە بواری جێبەجێکردنەوە بەڕێژەی توندی شەڕەکە و ئامادەین بۆ قۆناغی داهاتوو.

ڕەزایی ئاماژەی بەوەدا: بەردەوامیی دۆخی ئێستا لێکەوتەی ستراتیژی دەبێت؛ لەوانەش ئەو ڕاستییەی کە بازاڕەکانی وزە بۆ ماوەی ٣ ساڵی داهاتوو ئارام نابن. بەردەوامیی ئەم شەڕە، دینامیکی پەیوەندییەکانی بە قازانجی ئێران گۆڕیوە، چونکە دەوڵەتانی کەنداوی فارس بە خێرایی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ ئێران پێناسە دەکەنەوە.

سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی هەروەها وتی: دەوڵەتانی کەنداوی فارس گەیشتوونەتە ئەو باوەڕەی کە سوپای ئەمریکا تەنانەت توانای بەرگری لە بنکەکانیشی نییە، لە کاتێکدا هەمان ئەو وڵاتانە چاوەڕوانی دەکەن