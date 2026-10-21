دیداری قاڵیباف لەگەڵ ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوکتور محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لەگەڵ ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی دیدار و وتووێژی کرد.

لەم دیدارەدا پێداچوونەوە بە دوایین پێشهاتەکانی شەڕی سەربازی، ئابووری و مەعریفی دوژمنی ئەمریکی – زایۆنیستی کرا و جەخت کرایەوە لەسەر بەهێزکردنی پێکهاتەکانی دەسەڵاتی وڵات، ڕۆڵی کاریگەرانەی نوێنەرانی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پاراستن و چەسپاندنی یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی و یەکگرتوویی نەتەوەیی و بەردەوامی ئامادەبوونی هۆشیارانە و ڕێگریکەرانەی نەتەوەی نێردراو لە گردبوونەوە مەیدانییەکان هەوڵەکانی حکومەت و مەجلیس بۆ هاوکاریکردن لە پێناو چارەسەرکردنی کێشە ئابووری و بژێوی خەڵک و پێشخستنی بابەتە پەیوەندیدارەکان بە هاوبەشە ستراتیژییەکانی وڵات.

هەر لەم دیدارەدا سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ڕاپۆرتی سەبارەت بە چالاکیی نوێنەرانی نەتەوە لە سەرەتای شەڕی سێهەمی سەپێنراوەوە تا ئێستا و پلانەکانی ئێستا و داهاتووی مەجلیس بۆ چارەسەری کێشەکانی وڵات پێشکەش کرد.