تاران و هەرێمی کوردستان لەسەر دەرکردنی حزبە کوردییە دژبەرەکان یا ڕادەستکردنیان بە ئێران ڕێککەوتن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە ڕاپۆرتێکی هەواڵی کە میدڵ ئیست نیوز بڵاوی کردۆتەوە، باڵیۆزی کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەغدا ڕایگەیاند کە لە چوارچێوەی هاوکاری ئەمنیی نێوان ئێران و عێراق، هەردوولا لە میانی کۆبوونەوەی لیژنەی هاوبەشی ئاسایش، بە ئامادەبوونی وەفدێکی ئێرانی و ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، ڕێککەوتوون کە "گرووپە جوداخوازە کوردە ئێرانییەکان" لە هەرێمی کوردستانی عێراق دەربکەن یان ڕادەستی ئێران بکەن.

ئالی ئەلسادق ئاماژەی بەوەشکرد، لە چوارچێوەی هاوکارییە ئەمنییەکانی نێوان ئێران و عێراق، هەردوولا لە کۆبوونەوەی لیژنەی هاوبەشی ئاسایشدا، بە ئامادەبوونی شاندێکی ئێرانی و ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، ڕێککەوتن لەسەر دەرکردنی گرووپە کوردییەکانی ئێران لە هەرێمی کوردستانی عێراق یان ڕادەستی ئێران.