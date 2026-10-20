  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٢٨ ١٨:١٨

تاران و هەرێمی کوردستان لەسەر دەرکردنی حزبە کوردییە دژبەرەکان یا ڕادەستکردنیان بە ئێران ڕێککەوتن

تاران و هەرێمی کوردستان لەسەر دەرکردنی حزبە کوردییە دژبەرەکان یا ڕادەستکردنیان بە ئێران ڕێککەوتن

محەممەد کازم ئالسادق، باڵیۆزی ئێران لە بەغدا ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتنێکی بۆ دەرکردنی گرووپە ئۆپۆزسیۆنە کوردییەکانی ئێران لە هەرێمی کوردستان یان ڕادەستکردنەوەیان بە ئێران ڕاگەیاند.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە ڕاپۆرتێکی هەواڵی کە میدڵ ئیست نیوز بڵاوی کردۆتەوە، باڵیۆزی کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەغدا ڕایگەیاند کە لە چوارچێوەی هاوکاری ئەمنیی نێوان ئێران و عێراق، هەردوولا لە میانی کۆبوونەوەی لیژنەی هاوبەشی ئاسایش، بە ئامادەبوونی وەفدێکی ئێرانی و ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، ڕێککەوتوون کە "گرووپە جوداخوازە کوردە ئێرانییەکان" لە هەرێمی کوردستانی عێراق دەربکەن یان ڕادەستی ئێران بکەن.

ئالی ئەلسادق ئاماژەی بەوەشکرد، لە چوارچێوەی هاوکارییە ئەمنییەکانی نێوان ئێران و عێراق، هەردوولا لە کۆبوونەوەی لیژنەی هاوبەشی ئاسایشدا، بە ئامادەبوونی شاندێکی ئێرانی و ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، ڕێککەوتن لەسەر دەرکردنی گرووپە کوردییەکانی ئێران لە هەرێمی کوردستانی عێراق یان ڕادەستی ئێران.

News ID 60645

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