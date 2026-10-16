سەرۆک کۆماری ئێران: ویستیان ئەژنۆ دابدەین پێیان نەکرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی 24ی ڕەزبەر لە پەراوێزی ١٧ەمین کۆنفرانسی لایەنەکانی کۆنفرانسی جۆراوجۆری بایۆلۆجی لەگەڵ ئیراکلی کۆباخیدزێ، سەرۆکوەزیرانی جۆرجیا کۆبووەوە و وتی: پێویستە پەیوەندییەکانمان بە شێوەیەکی ئۆپەراسیۆنی فراوانتر بکەین و بۆ ئەم مەبەستەش پێویستمان بە داڕشتنی پلانێکی ئۆپەراسیۆنە بە خشتەی کاتی دیاریکراو.

سەرۆک کۆمار بە ئاماژەدان بە سزاکانی ئەمریکا بەسەر ئێران وتی: ئەو سزایانە لە چوارچێوەی مرۆیی دەرچوون و هێرشەکانیان لە چەند مانگی ڕابردوودا ناڕەوا و نامرۆڤانەن.

پزشکیان بە ئاماژەدان بە هەڵوێستە ڕوونەکانی ڕێبەری شۆڕش سەبارەت بە دروستکردنی چەکی ئەتۆمی ڕایگەیاند: ئێران بەدوای چەکی ئەتۆمیدا ناگەڕێت و ئێمە پڕوپاگەندەی تێکدەرانەی دژی خۆمان بە درۆ دەزانین.

سەرۆک کۆمار ئاماژەی بەوەدا: ئێمە هەمیشە ئامادە بووین بۆ گفتوگۆ؛ پێیان وایە دەتوانن تەسلیممان بکەن، بەڵام ئێمە ژێرباری زۆرە ملێ ناچین.

ئیراکلی کۆباخیدزێ، سەرۆکوەزیرانی جۆرجیا هەروەها جەختی لە هەڵوێستە ڕوونەکانی وڵاتەکەی بەرامبەر وڵاتانی دراوسێ کردەوە و وتی: هەڵوێستەکانمان بەرامبەر بە وڵاتانی دراوسێ ڕوونە و هەرچەشنە دەستوەردانێکی دەرەکی لە کاروباری وڵاتان ڕەتدەکەینەوە.

سەرۆکوەزیرانی جۆرجیا بە ئاماژەدان بە لێکچوونە کولتووری و جوگرافییەکانی نێوان هەردوو وڵات جەختی لەوە کردەوە: پرەنسیپەکانمان دۆستایەتی و هاوکاری نێوان هەردوو وڵاتە، هیوادارین بتوانین بە هاوکاری وەزیرانی دەرەوە و دەزگا دیپلۆماسییەکانی هەردوولا بگەینە ڕوانگەیەکی هاوبەش لە بواری ئابووری و گەشتیاریدا.