جێگری ڕێکخەری ئەرتەش: گەرووی هورمز داخراوە؛ لە هەواڵەکاندا دەبینن چی ڕوو دەدات!

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەریاوان حەبیبوڵڵا سەیاری، سەرۆک ئەرکانی ئەرتەشی ئێران و جێگری ڕێکخەری ئەرتەش، ڕۆژی پێنجشەممە 23ی ڕەزبەر، لە پەراوێزی ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە پەرستارانی ئەرتەش، سەبارەت بە دۆخی گەرووی هورمز بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند: گەرووی هورمز داخراوە؛ ئەگەر ئاوەڵا بوایە و نەوتی تێدا تێپەڕ بوایە، نرخی بەنزین لە ئەمریکا بەرز نەدەبووەوە. ئەمە بە تەواوی ڕوون و دیارە.

ناوبراو لە درێژەی ڕوونکردنەوەی بوونی هێزە چەکدارەکان لە ناوچەکەدا، زیادی کرد: لە ڕۆژئاوای گەرووی هورمز، هێزی دەریایی سپای پاسدارانی ئینقلابی ئیسلامی بە چڕی وەستاوە و لە ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز لە باکووری دەریای عومان، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بە دەسەڵاتەوە ئامادەیە و بە ڕێژەی ١٠٠٪ کۆنترۆڵ و چاودێری بەسەر ناوچەکەدا دەکات.

دەریاوان سەیاری جەختی لەوە کردەوە: ئەگەر پەڕینەوەیەک بکرێت، دەبێت بە هەماهەنگی بێت؛ ئەگەرنا، دەبینیت لە هەواڵەکاندا چی ڕوودەدات.

جێگری ڕێکخەری ئەرتەش لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەم دۆخە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە گەرووی هورمز داخراوە، ئەگەر ئەم گەروە کراوە بوایە، نەوت بەناودا تێدەپەڕی و نرخی بەنزین لەو وڵاتانە بەرز نەدەبووەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: "تا ئەو وڵاتانە بەدوای دابینکردنی بەنزین و گازۆیلدا دەگەڕێن، گەرووی هورمز داخراوە و ئەمەش هۆکاری ڕوونە بۆ ئەوە".