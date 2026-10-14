کۆپاپۆڕە ئەمریکاییەکان ناوێرن لە گەرووی هورمز نزیک ببنەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەریاوان عەلی عوزمایی شەوی لە چاوپێکەوتنێکدا ڕایگەیاند: ئەمڕۆ بە فەزڵی خودا شەڕڤانانی هێزی دەریایی سپای پاسداران دژی دوژمنە خراپەکان دەوەستینەوە. سوپای ئەمریکا بۆتە قاچاخچییەکی سوتەمەنی و کۆپاپۆڕەکانیان بێ کەڵکە ، چونکە ئەوان لاوازن و ناوێرن لە ئێران نزیک ببنەوە.

فەرماندەی هێزی دەریایی سپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە کە لاوازییە تاکتیکییەکانمان کردووە بە خاڵە بەهێزەکان، زیادی کرد: ئەگەر ئەمریکییەکان بیانەوێت بزانن گەرووی هورمز کراوەیە یان داخراوە، پێویستە بچنە ناو مەیدانەکەوە بۆ ئەوەی بزانن کێ کۆنترۆڵی دەکات.

دەریاوان وتی: ئەمڕۆ ئەمریکا بە ٧ کەشتی بووەتە قاچاخچییەکی سووتەمەنی، ئەو کەشتییە بە بڕی ١٣ ملیار دۆلاری ئەمریکی بێکاریگەر بووە و ٧٠٠ کیلۆمەتر لە گەرووی هورمز دوورکەوتووەتەوە، چونکە ناوێرێت لە گەرووی هورمز نزیک بێتەوە.

فەرماندەی هێزی دەریایی سپای پاسداران زیادی کرد: چاوەڕێین کەشتییە ئەمریکییەکان لە دەروازەی چوونە ژوورەوەی گەرووی هورمز نزیک ببنەوە بۆ ئەوەی نوقمیان بکەین؛ ئێمە ڕۆژەکان دەژمێرین تا ئەمە ڕوودەدات.

وتیشی: ئێمە تەنها یەک دوو نموونەمان نیشانداوە لە سزادانی کەشتییە سەرپێچیکارەکان، ئەمریکییەکان و هاوکارەکانیان لە ناوچەکەدا بێدەنگییەکی میدیایییان دروستکردووە بۆ ئەوەی خەڵکی جیهان لەوە تێنەگەن کە کەشتییە سەرپێچیکارەکان سزا دەدرێن؛ هەر بۆیە دوو نموونەمان بڵاوکردۆتەوە بۆ سزادانی کەشتییە سەرپێچیکارەکان.

دەریاوان عوزمایی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: گەرووی هورمز و کەنداوی فارس لەژێر کۆنترۆڵی هێزی دەریایی سپای پاسداراندایە، هەروەها دەریای عومان لەلایەن براکانمانەوە لە سوپای کۆماری ئیسلامی کۆنترۆڵکراوە، واتە ئەو گەمارۆیە لە دەرەوەی دەریای عوماندایە و لە دەریای عەرەبیدایە.

جەختیشی کردەوە: هێزی دەریایی سپای پاسداران بە زیرەکی گەرووی هورمز کۆنترۆڵ دەکات، واتە ژمارەی ئەو کەشتیانەی کە دەبێت مۆڵەتیان پێبدرێت بۆ شوێنی مەبەست و سەرچاوەی ئێران بەپێی پلەبەندی، بە ڕێڕەوی ئاوی ئێراندا دەڕۆن.

فەرماندەی هێزی دەریایی سپای پاسداران زیادی کرد: خەڵکی ئازیزمان کە لە مەیدانەکەدان، پێویستە بزانن کە چەکدارانی هێزی دەریایی سپای پاسداران بەهەمان شێوە لە مەیداندان و بەرەڕووی سەرپێچیکاران دەبنەوە.