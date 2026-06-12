وەزیری دەرەوەی ئێران وردەکاری ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکای ئاشکرا کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عێراقچی لە گفتوگۆیەکی تەلەفزیۆنیدا وتی: ئەوان لەو ڕێککەوتنەدا بەڵێن دەدەن شەڕ دەستپێشخەری نەکەن و هەڕەشە و هێز بەکارنەهێنن .

وتیشی: هەردوولا ڕێز لە سەروەری یەکتر دەگرن. بۆ یەکەمجار لە ماوەی ٤٧ ساڵدا ئەمریکا ڕێز لە سەروەری ئێران دەگرێت و دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆی ئێران ناکات.

زیادیشی کرد، پرسی گەرووی هورمز و هەڵگرتنی گەمارۆی دەریایی لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتندایە.

وەزیری دەرەوە وتی: پرسی ئاوەدانکردنەوە لە شێوەی پلانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی ئابووری وروژێنراوە، و میکانیزمەکانی لە دانوستانەکانی دواتردا ڕێککەوتنیان لەسەر دەکرێت.

میکانیزمێک بۆ سندوقە بلۆککراوەکانی ئێران لەبەرچاو گیراوە.

کاتێک کۆتایی هات، بە دڵنیاییەوە وردەکاری تەواو دەخەمەڕوو و هەر بڕگەیەک ڕوون دەکەمەوە.

عێراقچی: ئەگەر ئەوەی لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتندا هاتووە جێبەجێ نەکرێت، دانوستان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی ئەنجام نادرێت.

وەزیری دەرەوە وتی: “یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئێستا کە بە ‘رێککەوتنی ئیسلام ئاباد’ ناسراوە، پێشبینی کۆتایی هاتنی شەڕ دەکات لە هەموو بەرەکاندا.”

ناوبراو زیادی کرد: لەم شەڕەدا هەرگیز لوبنانمان لەبیر نەچوو، چونکە لوبنان و حزبوڵا لەگەڵ گەلی ئێران وەستابوون، بەو پێیەش کۆتایی هاتنی ململانێکان هەموو بەرەکان دەگرێتەوە بە لوبنانیشەوە.