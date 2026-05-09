پاڵاوگەیەکی نەوتی ئەمریکا تەقیەوە

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵدەریی مێهر ، توندی تەقینەوەکە لە پاڵاوگەی چالمێت هێندە زۆر بووە کە خانووەکان بە درێژایی کیلۆمەترێک لەرزین و کڕیارانی چێشتخانەکانی نزیکیش هەڵاتن.
لە ئەو ڤیدیۆیانەی دوای تەقینەوەکە بڵاوکراونەتەوە، بڵێسەی زەبەلاح و دووکەڵی ڕەشی ئەستوور بەرز دەبێتەوە بۆ ئاسمان.
پاڵاوگەی چالمێت یەکێکە لە شەش پاڵاوگەی کۆمپانیای PBF Energy کە لە ساڵی ٢٠١٥ کڕدرا.
پاڵاوگەکە ڕۆژانە ١٨٥ هەزار بەرمیل نەوتی خاو بەرهەم دێنێت و بڕیاربوو بەم نزیکانە دەست بە بەرهەمهێنانی ٢٠ هەزار بەرمیل سووتەمەنی گازۆیلی بکات لە ڕۆژێکدا .
