  1. جیهان
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٩ ٠٦:٠٩

پاڵاوگەیەکی نەوتی ئەمریکا تەقیەوە

لە کاتێکدا ئەمریکا ڕووبەڕووی قەیرانێکی وزەی بێوێنە دەبێتەوە کە لە ئەنجامی لێکەوتەکانی شەڕ لەگەڵ ئێرانەوە سەرچاوەی گرتووە، میدیاکانی ئەو وڵاتە باسیان لە تەقینەوە و ئاگرکەوتنەوەیەکی گەورە لە پاڵاوگەی چالمێت لە لویزیانا کردووە.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵدەریی مێهر ، توندی تەقینەوەکە لە پاڵاوگەی چالمێت هێندە زۆر بووە کە خانووەکان بە درێژایی کیلۆمەترێک لەرزین و کڕیارانی چێشتخانەکانی نزیکیش هەڵاتن.

لە ئەو ڤیدیۆیانەی دوای تەقینەوەکە بڵاوکراونەتەوە، بڵێسەی زەبەلاح و دووکەڵی ڕەشی ئەستوور بەرز دەبێتەوە بۆ ئاسمان.

پاڵاوگەی چالمێت یەکێکە لە شەش پاڵاوگەی کۆمپانیای PBF Energy کە لە ساڵی ٢٠١٥ کڕدرا.

پاڵاوگەکە ڕۆژانە ١٨٥ هەزار بەرمیل نەوتی خاو بەرهەم دێنێت و بڕیاربوو بەم نزیکانە دەست بە بەرهەمهێنانی ٢٠ هەزار بەرمیل سووتەمەنی گازۆیلی بکات لە ڕۆژێکدا .

